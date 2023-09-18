Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Lies AR Gitaris Band Legendaris Dara Puspita Meninggal Dunia, Punya Riwayat Diabetes

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |16:12 WIB
Lies AR Gitaris Band Legendaris Dara Puspita Meninggal Dunia, Punya Riwayat Diabetes
Lies AR meninggal dunia. (Foto: Instagram)
A
A
A

KABAR duka datang dari band rock n roll legendaris Indonesia, Dara Puspita. Rupanya sang gitaris, Lies Adji Rachman atau Lies AR dikabarkan meninggal dunia pada Minggu, 17 September 2023. Kabar duka ini dibagikan personel Dara Puspita di Instagram-nya.

"Selamat jalan sahabat terkasih. Lies AR telah wafat kemarin, 17 September 2023 di Mojokerto," tulis akun @darapuspita_official dikutip MNC Portal Indonesia.

Menurut berita yang beredar, Lies AR meninggal dunia karena penyakit komplikasi, sebab sebelum tutup usia dia sempat mengalami pembengkakan di jantung. Namun ia juga punya riwayat penyakit diabetes. Ia meninggal di usia 75 tahun.

 diabetes

Lalu apa saja penyebab diabetes?

Dikutip dari Siloam Hospitals, jika asupan gula tinggi, sementara aktivitas fisik kita sangat terbatas. Maka, kondisi inilah yang dapat menyebabkan penumpukan gula darah. Dalam jangka panjang, penumpukan gula darah dalam tubuh akan meningkatkan risiko diabetes.

 BACA JUGA:

Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan tubuh gagal membakar gula yang ada dalam tubuh secara maksimal, di antaranya adalah:

1. Kurangnya aktivitas fisik

2. Asupan gula yang terlalu tinggi

3. Terganggunya respons tubuh terhadap insulin

4. Berkurangnya produksi insulin oleh pankreas

5. Kinerja insulin terhambat akibat adanya hormon lain

Insulin sendiri merupakan hormon yang dihasilkan tubuh untuk membantu memaksimalkan penyerapan glukosa atau gula ke dalam sel-sel tubuh, untuk kemudian diolah menjadi sumber energi dan kelebihannya akan disimpan sebagai cadangan energi.

