Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

IDI Bekali Program Edukasi untuk Tingkatkan Literasi Digital, Targetkan para Dokter di Indonesia

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |09:00 WIB
IDI Bekali Program Edukasi untuk Tingkatkan Literasi Digital, Targetkan para Dokter di Indonesia
IDI bekali edukasi untuk tingkatkan literasi digital. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

IKATAN Dokter Indonesia (IDI) bersama Danone Indonesia melakukan inisiatif program edukasi untuk meningkatkan literasi digital, khususnya bagi para dokter di Indonesia.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara pelayanan kesehatan dan komunikasi digital. Program edukasi yang bertajuk 'DigiDoc Workshop: Elevate Doctor Personal Brand With Digital Training' berlangsung selama tiga bulan sejak Juni hingga September 2023.

Tujuan utamanya untuk mendukung dan membekali dokter umum dan spesialis dengan keterampilan dan pengetahuan untuk menjadi content creators dalam hal memberikan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat. Sekadar informasi, Tren jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Hal tersebut telah mendorong peningkatan jumlah pengguna media sosial di Indonesia yang mencapai mencapai 167 juta orang. Diproyeksikan, jumlah tersebut akan meningkat dua kali lipat pada 2026 yakni mencapai sekitar 81,82 persen dari total pengguna.

Tenaga Kesehatan

Tren peningkatan penggunaan internet tentunya akan sangat membantu masyarakat dalam mengakses informasi, baik untuk kepentingan edukasi, kesehatan, maupun hiburan. Sebanyak 83,2 persen atau 8 dari 10 orang Indonesia beralasan menggunakan internet untuk menemukan informasi.

Lebih spesifik lagi, data menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan hampir enam jam setiap hari dalam penggunaan media sosial dan 79 persen masyarakat di Indonesia mengakses media sosial untuk melihat informasi terbaru.

Melihat kebutuhan masyarakat yang tinggi dalam mencari informasi melalui internet dan media sosial tentunya perlu menjadi perhatian serius bagi tenaga kesehatan seperti dokter untuk menjadi peluang menyampaikan pesan-pesan kesehatan yang edukatif kepada masyarakat sesuai dengan kapasitas dan keahlianya masing-masing.

Hal tersebut penting dilakukan untuk menghindari adanya hoaks atau salah informasi di masyarakat terkait suatu isu kesehatan. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Ulul Albab, Sp.OG mengatakan saat ini, media sosial bukan hanya bisa dimanfaatkan sekedar untuk posting content yang menghibur. Namun juga bisa dioptimalkan untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi kesehatan kepada masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/481/3014095/pb-idi-respon-soal-naturalisasi-dokter-asing-ala-kemenkes-ub1gP64ZVJ.jpg
PB IDI Respon soal Naturalisasi Dokter Asing ala Kemenkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/481/2979928/soroti-kode-etik-idi-larang-dokter-influencer-promosikan-produk-skincare-di-media-sosial-5hjR1IyqoJ.jpg
Soroti Kode Etik, IDI Larang Dokter Influencer Promosikan Produk Skincare di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/481/2969809/pb-idi-berikan-tips-kesehatan-jelang-pemilu-2024-ini-hal-yang-wajib-diperhatikan-NnxcV4KDzj.jpg
PB IDI Berikan Tips Kesehatan Jelang Pemilu 2024, Ini Hal yang Wajib Diperhatikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/481/2966370/pb-idi-tanggapi-rencana-prabowo-bangun-300-fakultas-kedokteran-berpotensi-timbulkan-pengangguran-gIpWzn0VmN.jpg
PB IDI Tanggapi Rencana Prabowo Bangun 300 Fakultas Kedokteran, Berpotensi Timbulkan Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/26/481/2568290/adib-khumaidi-resmi-dikukuhkan-jadi-ketum-pd-idi-periode-2022-2025-Gi2FrwxNhP.jpg
Adib Khumaidi Resmi Dikukuhkan Jadi Ketum PD IDI Periode 2022-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/01/481/2464631/jelang-musim-hujan-idi-ungkap-penyakit-infeksi-yang-perlu-perhatian-selain-covid-19-ce6vpfOecs.jpg
Jelang Musim Hujan, IDI Ungkap Penyakit Infeksi yang Perlu Perhatian Selain Covid-19
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement