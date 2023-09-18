Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tren Penggunaan Oksigen Konsentrator Portable di Kalangan Anak Muda Tiongkok, Ini Bahaya yang Mengintai

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |09:22 WIB
Tren Penggunaan Oksigen Konsentrator Portable di Kalangan Anak Muda Tiongkok, Ini Bahaya yang Mengintai
Bahaya menggunakan oksigen konsentrator portable pada orang sehat. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENGGUNAAN oksigen kosentrator portable di kalangan anak muda Tiongkok sedang tren belakangan ini. Cara tersebut dipercaya dapat meningkatkan aktivitas baik bekerja maupun belajar.

Dilansir dari South China Morning Post, Senin (18/9/2023) fenomena tersebut berawal dari unggahan salah satu influencer Xiaohongshu di media sosial pribadinya. Dia membuat topik berjudul 'Oksigen lebih bermanfaat daripada kopi'. Konten tersebut ternyata viral dan sudah disaksikan lebih dari 5,6 juta penayangan.

Postingan tersebut membuat banyak pengguna media sosial yang juga memilih untuk menggunakan oksigen konsentrator portable. Salah satunya pemilik akun @Zhimali yang mengunggah foto dirinya menggunakan konsentrator oksigen portabel di kantornya.

Dia mengatakan sengaja membelinya untuk mengimbangi rekan-rekannya yang bekerja sampai jam 11 malam setiap hari. Manajer produk, dari provinsi Hunan di Tiongkok Tengah mengatakan dia menghirup oksigen saat istirahat makan siang, dan terkadang saat bekerja, untuk membantunya fokus dan tetap kreatif.

Oksigen konsentrator

Menurut @Zhimali, efek samping positifnya adalah atasannya tidak terlalu memaksakan diri setelah melihatnya menghirup oksigen di tempat kerja. Cara ini telah digunakan untuk menggambarkan budaya kerja 996, di mana karyawan diharuskan bekerja dari jam sembilan pagi sampai jam sembilan malam selama enam hari seminggu.

Rupanya cara ini tak hanya digunakan oleh para pekerja, tapi juga pelajar yang kerap mendapat tekanan di keluarga untuk meningkatkan prestasi belajar.

Halaman:
1 2
      
