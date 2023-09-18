5 Kawasan Blue Zone di Dunia, Tempat Tinggal Orang-Orang Berumur Panjang

Perempuan di Okinawa, Jepang. Okinawa termasuk area blue zone dunia. (Foto: visitokinawajapan.com)

BEBERAPA kawasan di dunia dikatagorikan dalam blue zone atau zona biru yang penduduknya terbiasa dengan pola hidup sehat dan teratur. Blue zone merupakan area yang penduduknya banyak berusia menyentuh 100 tahun.

Istilah kawasan blue zone dipopulerkan oleh Dan Beuttner, penjelajah yang sering menulis di National Geographic. Dia rajin berpetualang ke berbagai tempat di seluruh dunia dan meneliti orang-orang yang hidup lebih lama dari rata-rata global.

Mereka adalah manusia tua tanpa masalah kesehatan seperti penyakit jantung, obesitas, kanker, atau diabetes.

BACA JUGA:

Dalam bukunya, "The Blue Zone: Lessons for Living Longer from the People Who've Lived the Longest", Beuttner juga menuliskan bahwa blue zone mengacu pada wilayah demografis dan geografis di dunia, yang penduduknya memiliki kemungkinan untuk hidup hingga 100 tahun lebih.

Berikut 5 kawasan blue zone di dunia dikutip dari National Geographic.

1. Ikaria - Yunani

Pulau yang terletak delapan mil di lepas pantai Turki di Laut Aegea ini memiliki tingkat kematian usia paruh baya dan demensia terendah di dunia.

Ilustrasi sayuran dan buah

Penelitian menghubungkan peningkatan umur panjang mereka dengan pola makan tradisional Mediterania, yang banyak mengandung sayuran dan lemak sehat serta mengandung lebih sedikit produk susu dan daging.

BACA JUGA:

2. Okinawa - Jepang

Pulau terbesar di kepulauan kawasan subtropis yang dikuasai Jepang, Okinawa adalah rumah bagi wanita dengan umur terpanjang di dunia.

Makanan pokok seperti ubi Okinawa, kedelai, mugwort, kunyit, dan goya (pare) membuat penduduk Okinawa berumur panjang dan sehat.

Penduduk Okinawa

3. Wilayah Ogliastra - Sardinia

Dataran tinggi pegunungan di pulau Italia ini memiliki konsentrasi pria berusia seratus tahun tertinggi di dunia. Penduduknya yang mengonsumsi makanan rendah protein dikaitkan dengan rendahnya tingkat diabetes, kanker, dan kematian pada orang di bawah usia 65 tahun.