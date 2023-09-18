Mulutnya Tak Berbisa, Kenapa Ular Piton Sangat Berbahaya?

ULAR piton salah satu hewan predator paling menakutkan di dunia. Meski mulutnya tak berbisa, tapi piton sangat mematikan. Dengan tubuhnya yang besar dan lilitan yang sangat kuat, ular ini bisa meremukkan tubuh mangsanya kemudian menelannya mentah-mentah.

Ular piton tak hanya membunuh mangsa dari kalangan hewan. Piton dewasa bahkan bisa memakan tubuh manusia. Ada beberapa kasus manusia tewas dimangsa piton di Indonesia.

Piton adalah sekelompok ular yang dikenal dengan nama Pythonidae, yang berasal dari benua Afrika, Asia, dan Australia. Ular Piton sering ditemui di wilayah hutan hujan tropis, padang rumput, bahkan sungai.

Salah satu ciri khas ular piton adalah tidak berbisa. Sebaliknya, ular ini membunuh mangsa dengan cara meremas atau mencekiknya. Karena tidak memiliki bisa, ular piton sering tidak memberikan peringatan sebelum menyerang, sehingga sulit bagi mangsa untuk melarikan diri.

Ular piton

Ular piton tak hanya memangsa binatang, tetapi dalam beberapa kasus yang sangat jarang, ular ini juga memangsa manusia. Piton ini melilit mangsa sampai tidak bisa bernapas dan akhirnya terkulai lemas.

Saat mangsa sudah lemah, piton akan membuka mulutnya dengan lebar bahkan melebihi diameter tubuhnya sendiri, kemudian menelan mangsa.

“Ular piton besar adalah hewan yang sangat kuat dengan otot besar untuk bergerak, makan, dan mengecil”, kata Stephen Russel, professor di College of Atlantic, seperti dikutip dari USA Today.