Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mulutnya Tak Berbisa, Kenapa Ular Piton Sangat Berbahaya?

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |10:52 WIB
Mulutnya Tak Berbisa, Kenapa Ular Piton Sangat Berbahaya?
Ilustrasi ular piton. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

ULAR piton salah satu hewan predator paling menakutkan di dunia. Meski mulutnya tak berbisa, tapi piton sangat mematikan. Dengan tubuhnya yang besar dan lilitan yang sangat kuat, ular ini bisa meremukkan tubuh mangsanya kemudian menelannya mentah-mentah.

Ular piton tak hanya membunuh mangsa dari kalangan hewan. Piton dewasa bahkan bisa memakan tubuh manusia. Ada beberapa kasus manusia tewas dimangsa piton di Indonesia.

Piton adalah sekelompok ular yang dikenal dengan nama Pythonidae, yang berasal dari benua Afrika, Asia, dan Australia. Ular Piton sering ditemui di wilayah hutan hujan tropis, padang rumput, bahkan sungai.

 BACA JUGA:

Salah satu ciri khas ular piton adalah tidak berbisa. Sebaliknya, ular ini membunuh mangsa dengan cara meremas atau mencekiknya. Karena tidak memiliki bisa, ular piton sering tidak memberikan peringatan sebelum menyerang, sehingga sulit bagi mangsa untuk melarikan diri.

 Ilustrasi

Ular piton

Ular piton tak hanya memangsa binatang, tetapi dalam beberapa kasus yang sangat jarang, ular ini juga memangsa manusia. Piton ini melilit mangsa sampai tidak bisa bernapas dan akhirnya terkulai lemas.

 BACA JUGA:

Saat mangsa sudah lemah, piton akan membuka mulutnya dengan lebar bahkan melebihi diameter tubuhnya sendiri, kemudian menelan mangsa.

“Ular piton besar adalah hewan yang sangat kuat dengan otot besar untuk bergerak, makan, dan mengecil”, kata Stephen Russel, professor di College of Atlantic, seperti dikutip dari USA Today.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/549/2946294/5-zodiak-pencinta-traveling-kamu-termasuk-gak-VS8UyYjPXo.jpg
5 Zodiak Pencinta Traveling, Kamu Termasuk Gak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/406/2945870/mengenal-3-suku-manusia-kerdil-di-indonesia-89PmXG8x6B.jpg
Mengenal 3 Suku Manusia Kerdil di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939898/sholah-athiyah-sang-miliarder-yang-jadi-pegawai-allah-kekayaannya-banyak-disedekahkan-8mzeA7xBnD.JPG
Sholah Athiyah sang Miliarder yang Jadi Pegawai Allah, Kekayaannya Banyak Disedekahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939875/bermitra-dengan-allah-ini-kunci-sholah-athiyah-jadi-miliarder-yang-menginspirasi-dunia-0CleMbROKV.jpg
Bermitra dengan Allah, Ini Kunci Sholah Athiyah Jadi Miliarder yang Menginspirasi Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/406/2939853/kisah-sholah-athiyah-pemuda-miskin-yang-sukses-bangun-universitas-hingga-baitul-mal-hPa8Ii1Xg1.jpg
Kisah Sholah Athiyah, Pemuda Miskin yang Sukses Bangun Universitas Hingga Baitul Mal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/406/2938235/merinding-ramalan-nostradamus-2024-dunia-akan-didera-perang-besar-dan-kelaparan-jEpcQ10sPU.JPG
Merinding! Ramalan Nostradamus 2024, Dunia Akan Didera Perang Besar dan Kelaparan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement