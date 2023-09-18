Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Apa Perbedaan Pocong Asli dan Palsu? Intip 5 Tanda Ini

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |00:03 WIB
Apa Perbedaan Pocong Asli dan Palsu? Intip 5 Tanda Ini
Ilustrasi pocong. (Foto: Vebma)
A
A
A

PERBEDAAN pocong asli dan palsu tidak banyak orang ketahui. Kedua pocong ini sekilas terlihat serupa dan sama-sama menyeramkan.

Namun ternyata makhluk astral ini memiliki perbedaan khusus yang tidak dimiliki oleh versi palsunya.

Berikut adalah perbedaan pocong asli dan palsu menghimpun berbagai sumber :

Cara Berpindah Tempat

Masyarakat meyakini pocong berpindah tempat dengan cara melompat-lompat. Hal ini karena kaki mereka diikat oleh kain kafan. Pergerakan pocong juga sangat lambat karenanya.

Namun ternyata pocong asli berpindah tempat dengan cara melayang. Pocong yang berpindah tempat dengan cara ini sudah dipastikan asli. Berbeda dengan pocong yang masih menapakan kakinya di tanah.

Banyak kasus pocong palsu merupakan orang yang berperan sebagai hantu. Mereka akan menampakan dirinya di jalan dengan kaki yang menapak tanah.

Wajah Pocong Asli

Perbedaan selanjutnya terletak pada penampilan wajah. Pocong asli tidak menampakan wajahnya karena terbungkus kain kafan. Mereka juga tidak mengeluarkan darah atau belatung di bagian tubuh dan wajah.

Berbeda dengan pocong asli yang sengaja menampakan wajahnya. Mereka juga menambahkan efek darah yang sangat mengerikan. Efek ini bertujuan untuk menciptakan rasa takut dari orang yang melihat mereka.

