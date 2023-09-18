Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Apakah Jendela Pesawat Bisa Dibuka? Berikut Penjelasannya

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |16:03 WIB
Apakah Jendela Pesawat Bisa Dibuka? Berikut Penjelasannya
Ilustrasi (Foto: Travel Weekly)
A
A
A

APAKAH jendela pesawat bisa dibuka? Pertanyaan ini kerap muncul saat seseorang melakukan perjalanan udara menggunakan pesawat terbang.

Jendela pesawat dirancang dengan teknologi canggih dan berkualitas tinggi guna memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Sebagian besar pesawat komersial modern memiliki jendela yang tidak dibuka. Sehingga penumpang tidak dapat sembarangan membuka jendela pesawat yang berada di sisinya.

Mengutip Scandinavian Traveler, jendela pesawat bisa dibuka hanya pada bagian kokpit. Misalnya pada Airbus A320 memiliki dua jendela yang dapat dibuka, satu disisi kapten dan satu lagi disisi co-pilot. Tujuannya supaya pilot dapat menggunakannya sebagai pintu keluar darurat.

Infografis Jendela Pesawat

Meski demikian, pilot dan co-pilot tidak dapat membuka jendela kokpit sembarangan terutama selama penerbangan normal. Sebab tekanan udara yang begitu kuat menahan jendela supaya tertutup rapat.

Jendela pesawat barulah dapat dibuka ketika pesawat tidak menerima tekanan. Seperti ketika sedang mendarat atau terjadi penurunan tekanan secara tiba-tiba yang dapat menyebabkan kecelakaan. Sebagian besar pesawat modern memiliki pembukaan sama.

Beberapa pesawat terbang seperti Boeing 787 dan Airbus A350 justru jendela tidak tidak dapat dibuka. Sebagai gantinya bagian kokpit memiliki pintu keluar darurat.

Selain sebagai keselamatan, alasan lain pilot dapat membuka jendela untuk memberikan pandangan keluar jika jendela kokpit utama mengalami masalah. Pasalnya, jendela kokpit utama bisa saja rusak karena serangga burung, abu vulkanik, atau lapisan es.

