Capcay Jadi Tumisan Terenak di Dunia, Begini Asal-usulnya hingga Masuk ke Indonesia

CAPCAI atau capcay masuk dalam daftar 50 masakan tumis terenak di dunia 2023 yang dirilis TasteAtlas, situs kuliner terpopuler asal Kroasia yang banyak mengulas hidangan tradisional dan restoran autentik.

Capcay yang merupakan makanan khas Indonesia-Tionghoa berada di urutan 42, mengalahkan hidangan Jepang, Chahan.

Capcay identik dengan masakan yang ceria karena memiliki banyak campuran sayur-mayur seperti wortel, brokoli, sawi putih, caisim, jamur, dan lainnya. Rasanya sungguh lezat.

Dulu Makanan Pengemis

Dalam bahasa Mandarin, istilah capcay terdiri dari kata 'za' yang berarti campuran dan 'cai' yang berarti sayuran, Dalam dialek Hokkian, campuran itu disebut sebagai 'cap'. Kata itu punya kesamaan lafal dengan 'cap' yang berarti sepuluh, tetapi berlainan versi huruf kanjinya.

Capcay kuah

Namun, tak sedikit juga yang menganggap bahwa capcay memiliki artian 10 macam, di mana cap’ berarti sepuluh, dan ‘cay’ artinya sayuran.

Secara keseluruhan capcay dulunya berisi 10 macam sayur mayur dan divariasikan dengan berbagai daging atau bahan pilihan lainnya.

Capcay berawal dari kaum pengemis zaman dulu di Canton atau Guangzhou. Para pengemis ini memiliki kebiasaan untuk meminta makanan dari rumah ke rumah dengan sebuah mangkuk besar.

Makanan yang mereka peroleh sering sayuran bahkan sampai 10 macam. Mereka menyebutnya dengan nama capcai.