HOME WOMEN FOOD

Intip Menu Mewah Sisca Khol di RS Usai Melahirkan, Bikin Netizen Geleng-geleng Kepala

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |20:30 WIB
Intip Menu Mewah Sisca Khol di RS Usai Melahirkan, Bikin Netizen Geleng-geleng Kepala
Menu makanan mewah Sisca Khol usai melahirkan, (Foto: Instagram @Siscakhol)
A
A
A

SETELAH melahirkan, Sisca Khol kembali mengejutkan netizen dengan kehidupannya mewahnya. Kali ini konten dari istri dari Jess No Limit tersebut, seputar menu hidangan yang ia santap setelah melahirkan putri pertamanya.

Baru-baru ini melalui akun TikTok pribadinya, @siscakhol Sisca Khol memperlihatkan dirinya yang baik-baik saja setelah melahirkan. Tidak hanya menunjukkan kondisi tubuhnya, Sisca Khol juga memperlihatkan makanan yang disantapnya selama menjalani pemulihan pasca melahirkan di salah satu rumah sakit mewah di Singapura.

Seluruh makanan yang disantap oleh Sisca Khol benar-benar terlihat sangat mewah. Semua hidangannya berbeda jauh dengan makanan yang ada di kebanyakan rumah sakit Indonesia.

 

(Foto: TikTok @siscakhol) 

"Setelah aku operasi, aku diperbolehkan makan makanan lembut. Aku disuapin bubur sama buah untuk sarapan sama suamiku," kata Sisca Khol dikutip dari Instagram @siscakhol, Minggu (17/5/2023).

 BACA JUGA:

 

(Foto: TikTok @siscakhol)

Tidak hanya itu, Sisca Khol juga memperlihatkan sang suami yang menyantap makanan mewah, yakni bubur dengan tambahan lobster.

 BACA JUGA:

"Sarapan dari rumah sakit suamiku bubur lobster, suamiku happy banget," ucap Sisca Khol.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
