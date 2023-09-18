Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Bakso Malang yang Gurih dan Lezat

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |15:04 WIB
Resep Bakso Malang yang Gurih dan Lezat
Bakwan Malang. (Foto: Instagram)
BAKSO Malang memang menjadi alternatif bagi mereka yang ingin makan bakso dengan toping yang berbeda. Kudapan yang terdiri dari bakso sapi, tahu, pangsit goreng disiram dengan kuah kaldu kenikmatannya sudah tak diragukan lagi.

Anda bisa membuat bakso Malang sendiri, atau home made. Jadi tak perlu repot-repot membeli, atau menunggu lama saat memesannya melalui online. Dikutip dari akun Instagram @resep_bakso, ini cara membuat bakso Malang yang gurih, lezat, hangat dan nikmat.

Bahan pangsit rebus/pangsit goreng/lumpia/tahu bakso :

150 gram ayam giling

150 gram udang giling

1-2 sendok teh (sdt) tepung tapioka

1 sdt bawang merah giling

1 sdt bawang putih goreng cincang

1/2 sdt merica bubuk

Garam secukupnya

Irisan daun bawang

Kulit pangsit siap pakai dan tahu putih

Bahan kuah :

Air kaldu ayam secukupnya

1 sendok makan (sdm) bawang putih cincang

1/2 sdt merica bubuk

Garam dan gula pasir secukupnya

Halaman: 1 2
1 2
      
