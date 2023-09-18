Resep Bawang Goreng Renyah dan Tahan Lama

MEDIA sosial tengah dihebohkan dengan aksi pengusaha Muzdalifah yang menjual bawang goreng dengan harga yang murah. Mantan istri Nassar itu sontak viral karena dianggap menjual harga bawang goreng di bawah rata-rata.

Bawang goreng sendiri merupakan pelengkap makanan yang bisa menambah kelezatan. Rasa bawang goreng yang gurih dan renyah selalu jadi andalan orang Indonesia saat bersantap. Namun, perlu dipahami bahwa membuat bawang goreng tidaklah mudah. Perlu trik dan cara yang dipahami agar bawang goreng bisa renyah dan tahan lama.

Penasaran, seperti apa resep dan cara membuat bawang goreng yang renyah dan tahan lama? Berikut informasi dirangkum dari channel YouTube, Dapur Mamah Hawa, Senin (18/9/2023).

Resep Bawang Goreng Renyah

Bahan-bahan:

1/4 kilogram bawang merah