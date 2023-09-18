Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Cantik Bella Bonita, Istri Denny Caknan yang Tengah Mengandung Anak Pertama

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |09:40 WIB
Potret Cantik Bella Bonita, Istri Denny Caknan yang Tengah Mengandung Anak Pertama
Potret cantik Bella Bonita. (Foto: Instagram @bellabonita_r.a.)
A
A
A

KABAR bahagia datang dari pasangan Denny Caknan dan Bella Bonita. Kabarnya Bella kini sedang mengandung anak pertamanya.

Berita itu didapatkan dari unggahan Denny Caknan yang memperlihatkan Bella Bonita sedang berbaring di tempat tidur, seolah memeriksakan kandungannya.

“Ra iso di jelaske dengan kata-kata. Matursuwun gusti,” tulis Denny Caknan, dikutip dalam Instagram pribadinya @denny_caknan, Senin (18/9/2023).

Di sisi lain, gaya berpenampilan Bella Bonita juga kerap kali menarik perhatian netizen. Gayanya yang stylish dalam mempadupadankan busana sering kali membuat netizen menjadikan outfit Bella Bonita sebagai panutan.

Penasaran dengan potret cantik Bella Bonita? Berikut potret cantik Bella Bonita yang telah Okezone rangkum lewat akun Instagram miliknya @bellabonita_r.a.

1. Kaus Hitam dan Celana Boot Cut

Bella

Bella Bonita terlihat sering menggunakan busana yang simple. Dengan hanya menggunakan kaus berlengan pendek hitam, celana boot cut, dan heels cokelat Bella nampak sudah siap untuk melanjutkan aktivitasnya.

Namun, untuk menunjang penampilannya tidak lupa Bella juga menggunakan beberapa aksesoris seperti jam tangan, kacamata, dan hand bag berwarna biru.

2. Baju Sleeveless dan Cargo Jeans

Bella Bonita

Gaya Casual dan simple rupanya seperti melekat pada diri Bella Bonita. Meskipun outfitnya terlihat simple, namun tidak mengurangi gaya modis wanita kelahiran 25 tahun tersebut.

Dengan baju sleeveless berwarna abu-abu dan cargo jeans putih Bella Bonita mempadukan outfitnya dengan sneakers, baguette bag, jam tangan, dan juga kacamata.

3. Dress

Bella Bonita

Bella Bonita terlihat begitu feminim ketika menggunakan inner dress berwarna cream dan cardigan hitam, dengan sling bag berwarna biru yang ia kenakan, Bella tersenyum manis menghadap kamera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/612/2974957/pakai-busana-putih-begini-potret-bella-bonita-dan-denny-caknan-aqiqah-anak-pertama-7YhbTONfun.jpg
Pakai Busana Putih, Begini Potret Bella Bonita dan Denny Caknan Aqiqah Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/612/2939756/potret-bella-bonita-pamer-baby-bump-aura-keibuannya-makin-terpancar-FeXyuLuXpo.jpg
Potret Bella Bonita Pamer Baby Bump, Aura Keibuannya Makin Terpancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/194/2858550/potret-terbaru-bella-bonita-perempuan-yang-taklukkan-hati-denny-caknan-jZbzi3VuyZ.jpg
Potret Terbaru Bella Bonita, Perempuan yang Taklukkan Hati Denny Caknan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/02/612/2856118/menguak-siapa-sebenarnya-pak-danan-di-masa-lalu-bella-bonita-kiAkE1QwY2.jpg
Menguak Siapa Sebenarnya Pak Danan di Masa Lalu Bella Bonita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/194/2854626/5-potret-terbaru-bella-bonita-istri-denny-caknan-panen-pujian-netizen-cantiknya-ugal-ugalan-ykklkmntDG.jpg
5 Potret Terbaru Bella Bonita Istri Denny Caknan Panen Pujian Netizen, Cantiknya Ugal-ugalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/15/194/2846762/7-potret-hot-bella-bonita-pantas-denny-caknan-sudah-16-kali-keramas-DfjriUkJTR.jpg
7 Potret Hot Bella Bonita, Pantas Denny Caknan Sudah 16 Kali Keramas!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement