Potret Cantik Bella Bonita, Istri Denny Caknan yang Tengah Mengandung Anak Pertama

KABAR bahagia datang dari pasangan Denny Caknan dan Bella Bonita. Kabarnya Bella kini sedang mengandung anak pertamanya.

Berita itu didapatkan dari unggahan Denny Caknan yang memperlihatkan Bella Bonita sedang berbaring di tempat tidur, seolah memeriksakan kandungannya.

“Ra iso di jelaske dengan kata-kata. Matursuwun gusti,” tulis Denny Caknan, dikutip dalam Instagram pribadinya @denny_caknan, Senin (18/9/2023).

Di sisi lain, gaya berpenampilan Bella Bonita juga kerap kali menarik perhatian netizen. Gayanya yang stylish dalam mempadupadankan busana sering kali membuat netizen menjadikan outfit Bella Bonita sebagai panutan.

Penasaran dengan potret cantik Bella Bonita? Berikut potret cantik Bella Bonita yang telah Okezone rangkum lewat akun Instagram miliknya @bellabonita_r.a.

1. Kaus Hitam dan Celana Boot Cut





Bella Bonita terlihat sering menggunakan busana yang simple. Dengan hanya menggunakan kaus berlengan pendek hitam, celana boot cut, dan heels cokelat Bella nampak sudah siap untuk melanjutkan aktivitasnya.

Namun, untuk menunjang penampilannya tidak lupa Bella juga menggunakan beberapa aksesoris seperti jam tangan, kacamata, dan hand bag berwarna biru.

2. Baju Sleeveless dan Cargo Jeans





Gaya Casual dan simple rupanya seperti melekat pada diri Bella Bonita. Meskipun outfitnya terlihat simple, namun tidak mengurangi gaya modis wanita kelahiran 25 tahun tersebut.

Dengan baju sleeveless berwarna abu-abu dan cargo jeans putih Bella Bonita mempadukan outfitnya dengan sneakers, baguette bag, jam tangan, dan juga kacamata.

3. Dress





Bella Bonita terlihat begitu feminim ketika menggunakan inner dress berwarna cream dan cardigan hitam, dengan sling bag berwarna biru yang ia kenakan, Bella tersenyum manis menghadap kamera.