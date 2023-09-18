Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

5 Tahun MomaKECE Community, Jalankan Program dan Kegiatan Positif untuk Para Ibu

Karina Asta Widara , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |15:57 WIB
5 Tahun MomaKECE Community, Jalankan Program dan Kegiatan Positif untuk Para Ibu
Lima Tahun MomaKECE Community berikan banyak edukasi untuk para Ibu Masa Kini. (foto: dok Komunitas Moma Kece)
Jakarta- Komunitas merupakan salah satu support sistem bagi para ibu. Melalui komunitas, para ibu mendapatkan wadah untuk berinteraksi sosial, belajar banyak hal berharga, dan termotivasi untuk lebih berkarya sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungan keluarga dan masyarakat luas. Tujuan mulia inilah yang digaungkan oleh MomaKECE Community.

Dengan berbagai latar belakang anggotanya mulai dari ibu pekerja, ibu rumah tangga, momfluencer, mom blogger, dan mompreneur, MomaKECE Community selalu berusaha menaungi para anggota dengan program dan kegiatan positif sepanjang tahunnya.

Selama lima tahun ini, MomaKECE yang dibentuk oleh Dita Hapsari (Initiator & Founder), Irma Haryati, Ajeng Dina Puspita dan Milla Garina (Co-founder) secara aktif menjalankan program MK Edukasi, MK Charity, dan MK Fluencer.

Kegiatan edukasi rutin dilakukan dalam bentuk talk show, workshop, dan juga playdate yang bertujuan memberikan pengetahuan pada ibu terkait isu dan topik kekinian. Edukasi dilakukan secara online melalui Instagram Live dan Zoom, juga secara offline seperti acara talkshow yang mengangkat tema “Women Empowerment with Mindfulness” yang diadakan di bulan Maret 2023 di 3 Point CAFÉ Tebet.

