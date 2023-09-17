Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Terlalu Jujur, Ogah Basa-basi dan Berbohong

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |23:00 WIB
4 Zodiak Terlalu Jujur, Ogah Basa-basi dan Berbohong
Zodiak terlalu jujur, (Foto: Freepik)
A
A
A

BEBERAPA zodiak dikenal karena ketulusannya dalam bertutur kata atau pun bertindak. Mereka secara konsisten menganut kejujuran sebagai salah satu nilai utama dalam kehidupan, menjadikan mereka orang yang sangat jujur dalam mengungkapkan kebenaran.

Anti basa-basi, secara astrologi empat zodiak ini memang terlalu jujur dan straight to the point, bisa sampai di mana kejujurannya bisa sedikit menyakitkan bagi sebagian orang. Dilansir dari Pink Villa, Minggu (17/9/2023) berikut empat zodiak yang terlalu jujur tersebut.

1. Aries: Para Aries terkenal dapat dipercaya dan selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran. Meskipun mereka tidak selalu mengutarakan pendapatnya secara terbuka, namun ketika mereka menyampaikan pendapatnya, langsung diutarakan dengan jujur dan terbuka.

Tidak dikurangi dan juga tak dilebih-lebihkan karena para Aries adalah orang yang lugas dan memiliki gaya komunikasi yang tegas.

2.Aquarius: Pemilik zodiak Aquarius sangat berkomitmen pada kejujuran, sehingga lebih memilih bicara yang sebenarnya meski pun mungkin terasa tidak nyaman. Daripada nyaman tapi berbohong. Tipe orang yang bisa sangat jujur ketika yakin hal itu dapat bermanfaat bagi orang lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192174/zodiak-9SH1_large.jpg
5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement