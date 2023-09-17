Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Cara Tertidur Lebih Cepat dan Lebih Nyenyak, Kaum Insomnia Coba Yuk!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |22:00 WIB
5 Cara Tertidur Lebih Cepat dan Lebih Nyenyak, Kaum Insomnia Coba Yuk!
Tips cepat tidur dan nyenyak, (Foto: Gpointstudio/Freepik)
A
A
A

TIDUR bukan sekedar istirahat, tapi sama pentingnya dengan makan dan minum, tidur

berkualitas atau tidur yang baik, sangat penting bagi kesehatan fisik dan juga menta; secara keseluruhan.

Bisa cukup tidur dan tidur nyenyak setiap malam, mampu meningkatkan suasana hati jadi lebih baik, mengurangi stres, dan membantu mengatasi kecemasan. Makanya penting untuk selalu cukup tidur dan nyenyak setiap malam.

Jika Anda termasuk orang-orang yang sulit tidur, ketahui cara tidur yang lebih baik dan nyenyak, seperti dikutip dari National Health Service (NHS) UK, Minggu (17/9/2023)

1. Jadwalkan tidur: Maksudnya di sini adalah menjadwalkan tidur di jam yang sama.

Memiliki rutinitas yang teratur membantu meningkatkan kualitas tidur. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari adalah kebiasaan tidur yang baik. Idealnya, rutinitas tidur harus sama setiap hari, termasuk di akhir pekan.

2. Mulai dari bersantai: Rutinitas tidur dimulai sebelum kita tidur, jadi luangkan waktu setiap malam untuk bersantai sejenak sebelum tidur. Jangan main gadget setidaknya satu jam sebelum tidur, karena ponsel, tablet, dan komputer memancarkan cahaya biru yang menghentikan tidur. Cobalah membaca buku, mendengarkan musik atau meditasi sebelum tidur.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/612/3151424/5_tips_atur_pola_tidur_usai_libur_panjang_salah_satunya_terkena_paparan_sinar_matahari-7BxD_large.jpg
5 Tips Atur Pola Tidur Usai Libur Panjang, Salah Satunya Terkena Paparan Sinar Matahari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/612/3131563/mau_tidur_cepat_dalam_1_menit_jangan_di_skip_ini_triknya-ys8q_large.jpg
Mau Tidur Cepat dalam 1 Menit, Jangan Di-Skip Ini Triknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/612/2997999/tips-kembalikan-pola-tidur-setelah-bulan-puasa-EKd20zOpC2.jpg
Tips Kembalikan Pola Tidur setelah Bulan Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/612/2884450/6-manfaat-tidur-di-lantai-bikin-tubuh-jadi-lebih-sehat-7uMeKqCBoa.jpg
6 Manfaat Tidur di Lantai, Bikin Tubuh jadi Lebih Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/612/2875228/segini-suhu-kamar-untuk-tidur-paling-nyenak-bagi-orang-dewasa-IwnCqfdf9X.jpg
Segini Suhu Kamar untuk Tidur Paling Nyenak bagi Orang Dewasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/612/2872820/kenapa-orang-yang-kurang-tidur-jadi-mudah-marah-5Wbu4g1wuU.jpg
Kenapa Orang yang Kurang Tidur Jadi Mudah Marah?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement