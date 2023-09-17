5 Cara Tertidur Lebih Cepat dan Lebih Nyenyak, Kaum Insomnia Coba Yuk!

TIDUR bukan sekedar istirahat, tapi sama pentingnya dengan makan dan minum, tidur

berkualitas atau tidur yang baik, sangat penting bagi kesehatan fisik dan juga menta; secara keseluruhan.

Bisa cukup tidur dan tidur nyenyak setiap malam, mampu meningkatkan suasana hati jadi lebih baik, mengurangi stres, dan membantu mengatasi kecemasan. Makanya penting untuk selalu cukup tidur dan nyenyak setiap malam.

Jika Anda termasuk orang-orang yang sulit tidur, ketahui cara tidur yang lebih baik dan nyenyak, seperti dikutip dari National Health Service (NHS) UK, Minggu (17/9/2023)

1. Jadwalkan tidur: Maksudnya di sini adalah menjadwalkan tidur di jam yang sama.

Memiliki rutinitas yang teratur membantu meningkatkan kualitas tidur. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari adalah kebiasaan tidur yang baik. Idealnya, rutinitas tidur harus sama setiap hari, termasuk di akhir pekan.

2. Mulai dari bersantai: Rutinitas tidur dimulai sebelum kita tidur, jadi luangkan waktu setiap malam untuk bersantai sejenak sebelum tidur. Jangan main gadget setidaknya satu jam sebelum tidur, karena ponsel, tablet, dan komputer memancarkan cahaya biru yang menghentikan tidur. Cobalah membaca buku, mendengarkan musik atau meditasi sebelum tidur.

