HOME WOMEN LIFE

Bernaluri Tajam, 5 Zodiak Ini Jago Deteksi Kebohongan

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |20:00 WIB
Bernaluri Tajam, 5 Zodiak Ini Jago Deteksi Kebohongan
Zodiak jago deteksi kebohongan, (Foto: Times of India)
A
A
A

BEBERAPA orang ada yang memang mudah sekali percaya semua perkataan atau tindakan orang lain, atau dengan kata lain begitu mudah dibohongi.

Tapi situasi ini tak berlaku bagi sebagian individu tertentu, termasuk para pemilik lima zodiak ini. Pasalnya, dengan karakter dan kepribadian yang dimiliki dari tanda zodiak masing-masing, liam zodiak ini bisa mendeteksi atau melihat kebohongan dengan mudah.

Penasaran? Intip paparan singkatnya di bawah ini, sebagaimana dilansir dari Times of India, Minggu (17/9/2023)

1. Scorpio: Orang Scorpio adalah orang yang intens dan memiliki sifat perseptif. Makanya mereka punya kemampuan alami untuk membaca emosi dan niat orang, sehingga sulit bagi orang lain untuk menipu atau berbohong pada Scorpio karena sangat intuitif dan dapat merasakan ketika seseorang sedang tidak jujur.

2. Pisces: Para pemilik zodiak ini adalah orang yang sensitif dan punya tingkat emosional yang dalam. Orang-orang Pisces disebut bisa menangkap isyarat halus dalam bahasa tubuh, nada suara, dan ekspresi wajah yang mengungkapkan kebohongan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
