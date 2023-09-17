Kenang 5 Fakta Meninggalnya Irena Justine

FAKTA meninggalnya Irena Justine secara mendadak terus diperbincangkan publik. Artis cantik ini meninggal pada 26 Mei 2016 setelah pingsan di lokasi syuting.

Irena Justine meninggal dunia pada usia 22 tahun. Kepergian pemeran Flora Cantika dalam sinetron Cinta Fitri ini meninggalkan luka mendalam bagi keluarga dan rekan terdekat. Sebab sebelum peristiwa, Irena Justine masih terlihat sehat dan tidak mengalami sakit apa pun.

Berikut sejumlah fakta meninggalnya Irena Justine mencuat kepermukaan melansir berbagai sumber, Minggu (17/9/2023).

5. Serangan jantung

Faktanya Irena Justine meninggal karena serangan jantung. Menurut sang ibu, Irena Justine tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir, Irena Justine kerap kedapatan jatuh pingsan.

Disinyalir serangan jantung terjadi karena beban hidup yang dijalani Irena. Pasca berpisah dengan Bryan McKenzie, dia menerima banyak tekanan. Belum beban dengan jadwal syuting dan iklan yang bentrok.

4. Meninggal di lokasi syuting

Setelah Irena Justine jatuh pingsan, para kru langsung mengecek denyut nadi sang artis. Namun ternyata, denyut nadi wanita kelahiran 1993 itu sudah tidak ada.

Pihak keluarga tetap berusaha membawa Irena ke rumah sakit. Dokter telah berusaha memacu jantung Irena dengan alat pacu jantung. Namun, nyawanya tetap tidak tertolong.