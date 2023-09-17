7 Potret Shabira Alula, Selebgram Cilik yang Diduga Jadi Korban Ilmu Hitam

TERDAPAT 7 potret Shabira Alula yang menggemaskan warganet. Dia adalah selebgram cilik yang diduga jadi korban ilmu hitam dari orang dekat.

Kabar tersebut dibagikan oleh sang ayah, Adnan Fahmi, lewat akun TikTok @shabiraalulaadnan. Adnan mengatakan putrinya itu sakit hampir dua minggu. Namun ketika dibawa ke dokter, secara medis Lala tidak mengidap penyakit apa pun.

Lantas, seperti apa potret Shabira Alula yang menggemaskan itu? Berikut dirangkum dari akun Instagram @shabiraalula, Minggu (17/9/2023).

1. Duck face

Sosok Shabira Alula atau akrab disapa Lala ini, mulai mencuri perhatian warganet sejak usia tiga tahun. Kala itu, dia dikenal dengan kepandaiannya berbicara dalam bahasa Indonesia baku.

Bukan hanya gaya bicara, tingkah Lala yang lucu juga sering membuat warganet gemas.

2. Nikmati liburan

Layaknya anak kecil pada umumnya, Lala pun sering kali menikmati waktunya untuk liburan. Penampilannya pun tidak kalah mencuri perhatian.

Ibunya, Ochi Febrina, menyebutkan bahwa anaknya memiliki IQ 127 yang jauh di atas rata-rata.

3. Berenang

Kedua orangtua bocah kelahiran 25 Juni 2018 itu, memang cukup sering membagikan aktivitas sang putri ke media sosial. Salah satunya ketika dia berlibur sambil berenang.

Ekspresi senang pun terlihat dari wajah anak Adnan Fahmi dan Ochi Febrina itu.