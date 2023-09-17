Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Potret Shabira Alula, Selebgram Cilik yang Diduga Jadi Korban Ilmu Hitam

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |14:12 WIB
7 Potret Shabira Alula, Selebgram Cilik yang Diduga Jadi Korban Ilmu Hitam
Potret tiktoker cilik Shabira Alula (Foto: Instagram/shabiraalula)
A
A
A

TERDAPAT 7 potret Shabira Alula yang menggemaskan warganet. Dia adalah selebgram cilik yang diduga jadi korban ilmu hitam dari orang dekat.

Kabar tersebut dibagikan oleh sang ayah, Adnan Fahmi, lewat akun TikTok @shabiraalulaadnan. Adnan mengatakan putrinya itu sakit hampir dua minggu. Namun ketika dibawa ke dokter, secara medis Lala tidak mengidap penyakit apa pun.

Lantas, seperti apa potret Shabira Alula yang menggemaskan itu? Berikut dirangkum dari akun Instagram @shabiraalula, Minggu (17/9/2023).

1. Duck face

 

Sosok Shabira Alula atau akrab disapa Lala ini, mulai mencuri perhatian warganet sejak usia tiga tahun. Kala itu, dia dikenal dengan kepandaiannya berbicara dalam bahasa Indonesia baku.

Bukan hanya gaya bicara, tingkah Lala yang lucu juga sering membuat warganet gemas.

2. Nikmati liburan

 

Layaknya anak kecil pada umumnya, Lala pun sering kali menikmati waktunya untuk liburan. Penampilannya pun tidak kalah mencuri perhatian.

Ibunya, Ochi Febrina, menyebutkan bahwa anaknya memiliki IQ 127 yang jauh di atas rata-rata.

3. Berenang

 

Kedua orangtua bocah kelahiran 25 Juni 2018 itu, memang cukup sering membagikan aktivitas sang putri ke media sosial. Salah satunya ketika dia berlibur sambil berenang.

Ekspresi senang pun terlihat dari wajah anak Adnan Fahmi dan Ochi Febrina itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement