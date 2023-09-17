Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa itu Buhul Santet, Lengkap Mitos dan Faktanya

Hafid Fuad , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |13:31 WIB
Apa itu Buhul Santet, Lengkap Mitos dan Faktanya
BELAKANGAN ini masyarakat sedang ramai bertanya-tanya apa itu buhul santet? Pasalnya harus diakui, buhul santet selalu berada di area abu-abu antara mitos dan fakta.

Banyak di antara masyarakat yang hanya bisa mengatakan antara percaya dan tidak percaya bila membahas buhul santet dan hal mistis lainnya.

Karena itu, kian banyak yang penasaran untuk mengetahui mengenai buhul santet terlebih usai salah satu artis cilik Indonesia terkena penyakit yang tidak diketahui dokter apa penyebabnya.

Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (17/9/2023), diketahui buhul adalah sebuah ikatan yang menyimpan perjanjian manusia dengan jin. Ikatan ini ukurannya sangat kecil sekali. Tali yang dipakai umumnya sangat halus seperti rambut, benang, dan lainnya.

Buhul tersebut menjadi perjanjian pertama manusia dengan jin untuk menjadi rekanan bagi manusia-manusia dengan niat jahat.

