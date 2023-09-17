Kisah Pilu Shabira Alula, Artis TikTok Cilik yang Diduga Kena Guna-Guna Kini Jalani Ruqyah

BEGINI kisah pilu Shabira Aula, seorang artis TikTok cilik yang diduga mendapat guna-guna dan kini menjalani ruqyah.

Sebagai penikmat media sosial TikTok, Anda tentu sudah tidak asing dengan sosok bocah berusia lima tahun ini.

Shabira Alula Adnan atau akrab disapa Lala dikenal sebagai seorang anak yang periang, lucu, dan aktif. Namun dalam beberapa waktu belakangan ini, Lala tampak mengalami sakit yang tidak wajar.

Kisah pilu Shabira Alula ini diungkapkan oleh sang ayah, Adnan Fahmi.

Dilansir dari akun TikTok @shabiralaulaadnan, ayah satu anak ini menjelaskan jika Lala kerap mengalami sakit panas setiap pukul 02.00 dini hari dan rumah terasa sangat panas. Namun di siang hari, Lala tampak aktif seperti biasanya.