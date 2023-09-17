Viral Pria Muslim Ditunggui Sholat Jumat oleh Teman Sekantor untuk Makan Bersama

TENGAH viral di media sosial, video yang memperlihatkan toleransi umat beragama di antara masyarakat Indonesia.

Video viral di linimasa Twitter dan TikTok tersebut menampilkan momen seorang pria usai menunaikan sholat Jumat yang tengah berjalan menuju tempat makan. Sesampainya di warung makan tersebut, ia ternyata telah ditunggu untuk makan siang bersama dengan teman-temannya yang semuanya merupakan non-Muslim.

“Kaget banget dan bikin tersenyum, karena pulang Jumatan ditungguin temen-temen Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, buat makan bareng,” kata pria dengan akun bernama @laskar___, dalam video yang sudah mendapat kurang lebih 1,9juta kali penayangan tersebut, dikutip Minggu (17/9/2023)

Dalam video tersebut terlihat teman-teman Laskar yang telah duduk di sebuah meja makan panjang sambil menunggu dirinya untuk menyantap makan siang di salah satu warteg dekat dengan kantornya.

Pria ini juga menuturkan bahwa ia adalah satu-satunya yang beragama Islam di kantor tersebut. Sebelum pulang Jumatan, teman-temannya memang kerap menunggunya.