7 Tips Membersihkan Alat Makeup agar Tidak Timbulkan Masalah Kulit

KUAS makeup yang kotor dapat mendatangkan masalah pada kulit. Selain mengumpulkan residu produk, kotoran dan minyak, kuas makeup juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, lho!

Tentu hal ini tidak boleh dibiarkan, sebab kondisi ini dapat membahayakan kulit. Ada beberapa masalah kulit yang mengintai seperti jerawat atau ruam. Selain itu kuas rias alat make up yang kotor juga dapat menyebabkan infeksi, seperti infeksi jamur, E. coli, atau infeksi staph, yang sangat serius.

Untuk melindungi kulit Anda dan membunuh bakteri berbahaya yang tertinggal di kuas makeup, ada baiknya untuk mencuci kuas setiap tujuh hingga 10 hari sekali.

Dilansir dari laman American Academy of Dermatology Association, Minggu (17/9/2023). Untuk membersihkan kuas makeup, dokter kulit merekomendasikan beberapa tips berikut:

1. Bilas ujung kuas Anda di bawah air hangat yang mengalir untuk menghilangkan sisa riasan

Hanya bilas ujungnya, karena menenggelamkan seluruh kepala sikat pada akhirnya akan melarutkan lem yang menghubungkan kepala sikat ke pegangan. Untuk itu, perhatikan jika ingin merendam bagian kuas ya!

2. Isi mangkuk dengan air hangat dan satu sendok makan sampo lembut atau khusus pembersih makeup

Gunakan sabun atau sampo khusus pembersih makeup, karena dengan menggunakan sabun biasa serta air dapat mengeringkan bulu kuas makeup.

3. Putar setiap ujung sikat di dalam mangkuk

Untuk mendapatkan busa yang baik, Anda juga dapat melakukan gerakan putaran seperti memijat pada ujung sikat di telapak tangan Anda, agar kotoran yang terdapat pada kuas bisa larut dengan sabun.

4. Bilas ujung sikat di bawah air mengalir

Bilas bagian ujung kuas yang terkena sabun hingga bersih.