HOME WOMEN HEALTH

7 Kebiasaan Buruk Sehari-hari Pemicu Serangan Jantung

Hafid Fuad , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |23:39 WIB
7 Kebiasaan Buruk Sehari-hari Pemicu Serangan Jantung
Ilustrasi kebiasaan buruk penyebab serangan jantung (Foto: Freepik)
A
A
A

MARI ketahui kebiasaan buruk sehari-hari pemicu serangan jantung yang terkesan simpel, tapi bisa berdampak fatal. Apa saja?

Serangan jantung selalu dimasukkan sebagai salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Sebutannya adalah pembunuh dalam senyap.

Istilah tersebut dikarenakan serangan yang selalu datang tiba-tiba dan mayoritas berdampak parah, bahkan fatal.

Kondisi ini terjadi saat otot jantung tak mendapatkan aliran darah yang cukup. Akibatnya, jantung tak bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh.

Penyebab serangan jantung bahkan kerap diabaikan karena dianggap sebagai kebiasaan yang susah untuk dihilangkan.

Ironisnya serangan jantung kerap disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Selain itu, ditambah lagi dengan kebiasaan buruk yang dilakukan sehari-hari.

Untuk mencegahnya, ketahui potensi yang dapat memicu terjadinya serangan jantung agar dapat mencegah dan lakukan penanganan sedini mungkin.

Mengutip berbagai sumber, Minggu (17/9/2023), berikut beberapa kebiasaan buruk sehari-hari pemicu serangan jantung.

7. Duduk sepanjang hari

Berbagai pakar mengingatkan dibandingkan dengan orang yang aktif bergerak, orang yang sering duduk selama lima jam atau lebih setiap hari memiliki risiko dua kali lipat mengalami gagal jantung.

Selain itu, juga berpotensi menambah berat badan dan kolesterol. Kondisi ini meningkatkan risiko serangan jantung.

Jika mesti duduk bekerja sepanjang hari, biasakan bangun dan bergerak selama lima menit setiap jam. Perubahan kecil dalam rutinitas ini dapat menjaga arteri Anda fleksibel dan darah mengalir dengan baik.

6. Kurang tidur

Seperti anggota tubuh lainnya, jantung juga membutuhkan istirahat. Setelah aktivitas seharian, detak jantung dan tekanan darah akan menurun saat tidur.

Maka dari itu, kurang tidur menjadi salah satu kebiasaan simpel yang mengganggu jantung. Waktu tidur yang sedikit akan mengurangi masa jantung untuk beristirahat.

