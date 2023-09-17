Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Daftar Makanan Penurun Asam Urat

Hafid Fuad , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |23:04 WIB
6 Daftar Makanan Penurun Asam Urat
Ilustrasi untuk makanan penurun asam urat (Foto: Freepik)
DAFTAR makanan penurun asam urat penting diketahui. Tujuannya, agar penderita asam urat bisa mengontrol makanan yang dikonsumsi setiap hari.

Salah satu cara meredakan gejala asam urat dengan mengubah pola makan dan asupan. Ini sekaligus bisa menjaga tubuh selalu sehat.

Sejatinya tidak ada makanan yang dapat menyembuhkan asam urat sepenuhnya. Sehingga hanya bisa sekadar menurunkan kadar asam urat dalam darah, sehingga dapat mengurangi gejalanya agar tidak parah.

Berikut sejumlah daftar makanan penurun asam urat yang dikumpulkan dari berbagai sumber, Minggu (17/9/2023), untuk diketahui bersama.

1. Pisang

Pisang dikenal karena kandungan kalium yang tinggi, di mana senyawa ini akan mencegah pembentukan kristal asam urat pada tubuh.

Zat kalium pada pisang juga dapat mencegah pengerasan, sehingga lebih mudah dikeluarkan oleh ginjal. Disarankan memakan 1-2 buah pisang per hari untuk mendapatkan manfaat optimal.

2. Buah ceri

Buah ceri mengandung antosianin (pigmen berwarna merah-ungu) yang memiliki sifat antioksidan dan anti-inflamasi.

Kandungan tersebut diyakini dapat menurunkan kadar asam urat sekaligus meredakan nyeri sendi.

