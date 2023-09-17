4 Keajaiban Madu untuk Kesehatan, Kaya Antioksidan hingga Redakan Batuk

MADU bukan hanya enak dinikmati sebagai bahan makanan alami, tapi juga terkenal sejak lama punya khasiat untuk kesehatan tubuh.

Pasalnya, madu kaya akan nutrisi dan antioksidan, memiliki sifat antibakteri, dan dapat berperan dalam pengelolaan diabetes sebagai bagian dari pola makan sehat dan seimbang.

Tak heran kan kalau madu punya keajaiban untuk kesehatan tubuh manusia. Apa saja manfaatnya? Dilansir dari Healthline, Minggu (17/9/2023) yang sudah ditinjau secara medis oleh Medically Kim Chin, RD, berikut sederet manfaat kesehatan dari madu yang penting untuk Anda ketahui.

1. Kaya antioksidan: Madu yang diproses secara minimal mengandung antioksidan tinggi, seperti flavonoid dan asam fenolik. Antioksidan inilah yang membantu menetralkan spesies oksigen reaktif (ROS) dalam tubuh, yang bisa menumpuk di dalam sel dan menyebabkan kerusakan dan memicu penuaan dini, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung.

Madu yang warnanya lebih gelap cenderung menawarkan lebih banyak antioksidan dibandingkan yang warnanya lebih terang.

2. Bantu tingkatkan kesehatan jantung: Madu bisa membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan kadar lemak darah, mengatur detak jantung, dan mencegah kematian sel-sel sehat, semua faktor yang dapat meningkatkan fungsi dan kesehatan jantung secara keseluruhan.