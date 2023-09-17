Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Keajaiban Madu untuk Kesehatan, Kaya Antioksidan hingga Redakan Batuk

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |19:30 WIB
4 Keajaiban Madu untuk Kesehatan, Kaya Antioksidan hingga Redakan Batuk
Keajaiban madu untuk kesehatan, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

MADU bukan hanya enak dinikmati sebagai bahan makanan alami, tapi juga terkenal sejak lama punya khasiat untuk kesehatan tubuh.

Pasalnya, madu kaya akan nutrisi dan antioksidan, memiliki sifat antibakteri, dan dapat berperan dalam pengelolaan diabetes sebagai bagian dari pola makan sehat dan seimbang.

Tak heran kan kalau madu punya keajaiban untuk kesehatan tubuh manusia. Apa saja manfaatnya? Dilansir dari Healthline, Minggu (17/9/2023) yang sudah ditinjau secara medis oleh Medically Kim Chin, RD, berikut sederet manfaat kesehatan dari madu yang penting untuk Anda ketahui.

1. Kaya antioksidan: Madu yang diproses secara minimal mengandung antioksidan tinggi, seperti flavonoid dan asam fenolik. Antioksidan inilah yang membantu menetralkan spesies oksigen reaktif (ROS) dalam tubuh, yang bisa menumpuk di dalam sel dan menyebabkan kerusakan dan memicu penuaan dini, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung.

Madu yang warnanya lebih gelap cenderung menawarkan lebih banyak antioksidan dibandingkan yang warnanya lebih terang.

2. Bantu tingkatkan kesehatan jantung: Madu bisa membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan kadar lemak darah, mengatur detak jantung, dan mencegah kematian sel-sel sehat, semua faktor yang dapat meningkatkan fungsi dan kesehatan jantung secara keseluruhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/481/3157582/batuk-EDB8_large.jpg
7 Penyebab Batuk Anak Tidak Sembuh-Sembuh, Cek Dinding dan Ventilasi Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/487/2972841/orangtua-diminta-tidak-panik-saat-anak-terserang-batuk-ini-penjelasan-idai-l9ibXkcJAS.jpg
Orangtua Diminta Tidak Panik saat Anak Terserang Batuk, Ini Penjelasan IDAI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/04/483/2965357/anak-sering-terinfeksi-flu-dan-batuk-begini-cara-mengatasinya-fwLkSCvo41.jpg
Anak Sering Terinfeksi Flu dan Batuk? Begini Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/483/2925835/daftar-harga-obat-batuk-dewasa-perhatikan-sebelum-membeli-diqQd6Xnsi.jpg
Daftar Harga Obat Batuk Dewasa, Perhatikan Sebelum Membeli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/483/2900043/apa-perbedaan-batuk-yang-disebabkan-virus-dan-bakteri-ini-penjelasannya-Db3eJWfc7M.jpg
Apa Perbedaan Batuk yang Disebabkan Virus dan Bakteri? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/483/2889935/12-bahan-alami-yang-bisa-redakan-batuk-efektif-hilangkan-sakit-tenggorokan-TEzPv0XD5i.jpg
12 Bahan Alami yang Bisa Redakan Batuk, Efektif Hilangkan Sakit Tenggorokan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement