Bosan Nongkrong di Pantai? Berikut 5 Alternatif Liburan ke Bali Cocok buat Melepas Penat

BALI populer dengan berbagai destinasi pantai dengan pasir putih memikat dan ombak yang menggoda bagi para pelancong internasional.

Namun, jika Anda telah sering menghabiskan waktu di tepi pantai dan merasa bosan dengan itu, jangan khawatir. Bali memiliki lebih banyak lagi untuk ditawarkan.

Berikut MNC Portal rangkumkan sejumlah alternatif liburan menarik di Bali bagi Anda yang ingin merasakan sensasi liburan berbeda;

1. Mendaki gunung

Bali memiliki beberapa gunung dengan jalur yang tak begitu sulit namun tetap menantang untuk dijelajahi. Mulai dari gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Abang, dan lainnya bisa jadi salah satu alternatif seru menghabiskan waktu di Bali.

2. Wisata budaya

Selain menjelajahi alamnya yang indah, tak ada salahnya untuk mengenal lebih dalam kebudayan masyarakat setempat. Di Bali ada banyak pusat kebudayaan yang bisa dikunjungi salah satunya seperti pura.

Wisatawan bisa melihat umat Hindu beribadah secara lebih dekat dan belajar lebih menghormati kepercayaan yang ada di Indonesia.

3. Relaksasi di pemandian air panas

Nikmati kenyamanan air panas alam di air terjun Tirta Empul atau Air Panas Banjar. Hal ini bisa jadi cara yang sempurna untuk bersantai dan meremajakan tubuhmu setelah berbagai aktivitas petualangan.