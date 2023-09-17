5 Rahasia Bantal Hotel Jarang Diketahui, Apakah Benar-Benar Bersih?

TERDAPAT 5 rahasia bantal hotel yang tak banyak orang tahu. Saat menginap di sebuah hotel, salah satu fasilitas yang hampir selalu Anda dapatkan adalah bantal.

Keberadaan bantal tentunya bisa menambah rasa nyaman para tamu hotel. Untuk itu, pihak hotel biasanya akan memberikan bantal terbaiknya. Mariknya, di balik kenyamanan bantal hotel, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui.

Wakil Presiden Eksekutif untuk Operasional Merek di Wyndham Hotel Group, Keith Pierce mengungkap 5 rahasia mengenai bantal hotel. Berikut ulasannya sebagaimana dikutip dari Edition;

1. Bantal hotel lebih muda dari bantal di rumah Anda

Bantal dengan bulu sintetis biasanya bertahan sekitar 18-24 bulan jika dirawat dan dicuci dengan benar. Sedangkan bantal bulu ketahanannya bisa lebih lama, yakni 24-36 bulan.

Sementara itu, Keith Pierce mengatakan, jika bantal di hotelnya bertahan setidaknya 24 bulan saja. Sehingga pihak hotel menggantinya setiap enam hingga delapan bulan.

(Foto: Shop Marriott)

2. Label bantal

Anda mungkin sering mendapati label yang tertempel di bantal maupun selimut hotel. Biasanya label tersebut mencantumkan isi dari bantal, seperti busa atau bulu halu.

Asosiasi Internasional Pejabat Hukum Tempat Tidur dan Furnitur rupanya mengenal benda ini sebagai label hukum.

Benda ini rupanya produk dari tahun 1800-an, di mana pada saat itu banyak pebisnis yang kurang teliti dalam mengisi bantal dan kasur dengan selimut bekas dari rumah sakit yang berpotensi bisa menyebarkan penyakit cacar dan tbc.

3. Teknik sarung bantal hot-dog

Pakar perhotelan, Jacob Tomsky, menjelaskan housekeeper hotel memiliki metode melipat sarung bantal yang unik yakni dengan potong dan lipat seperti hot dog.