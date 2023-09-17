Viral Penampakan Mie Kuah Instan Kejatuhan Kaus Kaki, Netizen: Dikira Odeng!

BELUM lama ini seorang pengguna TikTok membagikan pengalaman kurang menyenangkannya saat hendak menyantap semangkuk mie instan kuah.

Seperti diketahui, mie instan adalah makanan favorit sejuta umat. Makanan dengan harga merakyat ini tak pernah gagal disantap kapanpun dan di manapun. Namun, alih-alih bisa menikmati lezatnya mie instan dengan kuah nan gurih dan segar itu, ia justru harus mengalami apes.

Mie kuah pemilik akun TikTok @coffee.milk762 itu ternyata kejatuhan salah satu kaus kaki miliknya yang sedang digantung tepat di atas semangkuk mie instan panas.

“Sakit tapi tidak berdarah,” ujar pemilik akun TikTok tersebut dalam keterangan unggahannya.

Dia lantas langsung mengangkat kaus kaki berwarna putih yang telah basah kuyup dengan karena terendam di dalam kuah mie instan tersebut. Pemilik akun TikTok tersebut juga tampak mengabadikan momen ketika dirinya mengangkat kaus kaki tersebut dari dalam mie kuahnya dengan menggunakan sumpit.

Alhasil banyak netizen yang dibuat terkecoh dengan videonya itu. Alih-alih dibuat jijik karena kemasukan kaus kaki, banyak netizen yang justru dibuat ngiler dengan penampakan sajian semangkuk mie instan tersebut.

Pasalnya, banyak yang mengira kaus kaki yang diangkat itu adalah odeng yang memang sengaja dicampur dengan mie kuah dan potongan daging.

“Gua kira odeng kak,” tulis @pa******

“Demi allah gua ngiler dikira odeng,” tulis @bas******