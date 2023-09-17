4 Jenis Makanan yang Aman Dikonsumsi Penderita Maag

MAAG merupakan kondisi medis yang cukup mengganggu. Anda tidak boleh sembarangan mengonsumsi makanan agar penyakit yang Anda miliki tidak kumat.

Namun dengan pilihan makanan yang tepat Anda dapat mengurangi gejala maag lho. Sebab ada beberapa makanan yang aman dikonsumsi oleh penderita maag.

Merangkum dari WebMD, Minggu (17/9/2023), berikut empat jenis makanan yang aman dikonsumsi penderita maag.

1. Makanan dengan Probiotik

Makanan seperti yogurt, miso, kimchi, asinan kubis, kombucha, dan tempe kaya akan bakteri “baik” yang disebut probiotik. Makanan ini dapat membantu mengatasi maag dengan melawan infeksi H. pylori atau dengan membantu pengobatan bekerja lebih baik.

2. Makanan Kaya Serat

Apel, pir, oatmeal, dan makanan tinggi serat lainnya baik untuk maag. Serat dapat menurunkan jumlah asam di perut sekaligus meredakan kembung dan nyeri. Penelitian juga menunjukkan bahwa pola makan kaya serat dapat membantu mencegah maag.