Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Manfaat Konsumsi Tempe bagi Kesehatan, Tinggi Protein dan Sumber Antioksidan

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |19:30 WIB
5 Manfaat Konsumsi Tempe bagi Kesehatan, Tinggi Protein dan Sumber Antioksidan
Manfaat konsumsi tempe bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TEMPE merupakan salah satu makanan Indonesia yang terbuat dari kedelai yang difermentasi oleh jamur Rhizopus oligosporus. Sehingga menciptakan hasil akhir yang padat dan kaya protein.

Tak hanya di Indonesia, tempe juga telah banyak dikenal oleh masyarakat mancanegara, terutama para vegan yang hanya mengkonsumsi kudapan berbahan dasar tumbuh-tumbuhan atau bahan pangan nabati.

Bahkan baru-baru ini olahan tempe — tempe orek masuk dalam daftar tumisan terenak di dunia versi TasteAtlas, yang dirilis pada September 2023.

Makanan ini kerap dijadikan sebagai sumber protein bagi tubuh, dan disamping rasanya yang lezat, ternyata tempe memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh, berikut adalah daftarnya dikutip dari berbagai sumber, Minggu (17/9/2023).

1. Membantu Mengelola Kolesterol

tempe

Produk kedelai mengandung senyawa alami yang disebut isoflavon, yang konsumsi rutinnya dikaitkan dengan penurunan kadar kolesterol. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini mencakup penurunan low-density lipoprotein (LDL), atau kolesterol 'jahat'.

2. Sumber Antioksidan Protektif

Isoflavon pada kedelai merupakan antioksidan yang kuat sehingga membantu meminimalkan kerusakan yang disebut stres oksidatif, akibat molekul radikal bebas. Penelitian menunjukkan isoflavon membantu mengurangi stres oksidatif dan tempe termasuk kudapan yang menyediakan kebutuhan tersebut.

3. Tinggi Protein yang Menyebabkan Rasa Kenyang Lebih Cepat

Tempe mengandung protein yang tinggi, dalam 100 gr nya mengandung 20.7g protein. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola makan kaya protein dapat meningkatkan termogenesis (produksi panas), yang menyebabkan peningkatan metabolisme dan membantu tubuh Anda membakar lebih banyak kalori setelah makan.

Pola makan tinggi protein juga dapat membantu mengendalikan nafsu makan dengan meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi rasa lapar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/298/3043000/tempe_jepang-DTCn_large.jpg
Viral Tempe Made In Bogor Dijual di Jepang dengan Harga Rp35 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/298/3021908/ditaruh-di-kulkas-bikin-kering-begini-cara-menyimpan-tempe-yang-tepat-KaUE7UcGOC.jpg
Ditaruh di Kulkas Bikin Kering, Begini Cara Menyimpan Tempe yang Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/298/3016103/tempe-kembali-diajukan-sebagai-warisan-budaya-tak-benda-ke-unesco-7LI0fnZjAA.jpg
Tempe Kembali Diajukan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda ke UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/298/2980300/wow-tempe-jadi-makanan-favorit-hanni-newjeans-1YkY7ZFkjx.jpg
Wow! Tempe Jadi Makanan Favorit Hanni NewJeans!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/06/298/2950388/cara-bikin-tempe-dari-kacang-kenari-unik-dan-lebih-legit-Ebpg1YCWlc.jpg
Cara Bikin Tempe dari Kacang Kenari, Unik dan Lebih Legit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/19/298/2904439/resep-tempe-goreng-kriuk-nikmat-disajikan-sebagai-pendamping-nasi-tGuj4p1IJi.jpg
Resep Tempe Goreng Kriuk, Nikmat Disajikan sebagai Pendamping Nasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement