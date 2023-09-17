Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Manfaat Tempe yang Masuk dalam Daftar Tumisan Terenak di Dunia

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |14:00 WIB
Manfaat tempe, (Foto: Ajinomoto Malaysia)
A
A
A

TEMPE yang merupakan salah satu jenis makanan sehat tapi murah, tak dipungkiri memang jadi menu favorit banyak masyarakat Indonesia sehari-hari.

Tak hanya di Indonesia, tempe juga telah banyak dikenal oleh masyarakat mancanegara, terutama para vegan yang hanya mengonsumsi kudapan berbahan dasar tumbuh-tumbuhan atau bahan pangan nabati.

Bahkan baru-baru ini olahan tempe yakni tempe orek masuk dalam daftar tumisan terenak di dunia versi TasteAtlas, yang dirilis pada bulan September 2023.

Lezat, murah, dan bisa diolah jadi berbagai hidangan, nyatanya tempe juga memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh, berikut paparannya seperti dihimpun dari Healthline dan BBCGoodFood, Minggu (17/9/2023)

1. Bantu kelola kolesterol: Produk kedelai satu ini mengandung senyawa alami yang disebut isoflavon, yang konsumsi rutinnya dikaitkan dengan penurunan kadar kolesterol. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini mencakup penurunan low-density lipoprotein (LDL), atau kolesterol 'jahat'.

2. Sumber antioksidan: Isoflavon pada kedelai merupakan antioksidan baik, sehingga membantu meminimalkan kerusakan yang disebut stres oksidatif, akibat molekul radikal bebas. Penelitian menunjukkan isoflavon membantu mengurangi stres oksidatif dan tempe termasuk jenis makanan yang menyediakan kebutuhan tersebut.

Halaman:
1 2
      
