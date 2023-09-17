Resep Nasi Ayam Hainan Singapura, Rasa Rempahnya Bikin Ketagihan

KOMBINASI nasi dengan ayam adalah hidangan yang digandrungi banyak masyarakat Indonesia. Namun, olahan ayam yang itu-itu saja seperti ayam goreng akan membuatmu bosan. Sebagai alternatif, Anda dapat mencoba nasi ayam singapura.

Walaupun hidangan dari Singapura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ayam singapura sangat mudah ditemui di pasar dan supermarket yang ada di Indonesia. Selain itu, rasa rempah-rempah yang diolah bersama ayam pun sangat lezat dan dijamin masih cocok untuk lidah masyarakat Indonesia.

Namun, sebagai informasi, walaupun nama hidangan ini ada nasi ayam hainan singapura, masakan ini sebenarnya pertama kali dipopulerkan oleh masyarakat Tionghoa. Hal ini dapat terlihat dari imbuhan 'Hainan' dalam nama makanan ini. Diketahui Hainan merupakan tradisi seni memasak populasi orang Tionghoa perantauan suku Hainan dalam kawasan Nanyang.

Nah,bagi Anda yang ingin mencoba membuat hidangan ini di rumah, bisa ikuti resep nasi ayam singapura yang telah dikutip dari YouTube Willgoz Kitchen, Minggu (17/9/2023), berikut ini.

Resep :

1 ekor ayam

3 sdm chicken powder

2 liter air bersih

1 sdt garam

2 ruas jahe, iris tipis

2 batang daun bawang, iris sepanjang 5 cm

Saus ayam:

2 sdm saus tiram

2 sdm minyak wijen

1 batang daun bawang

50 ml air

1 sdm rata gula

2 sdm kecap asin

