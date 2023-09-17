Indonesia Royal Gala Night di Washington DC, Ayu Rosan Bangga Karya Desainer Indonesia

DUTA Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Roeslani dan sang istri, Ayu Rosan diketahui menghadiri acara Indonesia Royal Gala Night di Kedubes RI, Washington DC, Amerika Serikat.

Momen tersebut sendiri diketahui merupakan acara penting terakhir mereka sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, mengingat Rosan Roeslani telah dilantik menjadi Wakil Menteri BUMN sejak beberapa bulan lalu.

Hadir di Royal Gala Night, Ayu Rosan tampak cantik dalam balutan baju adat Bali rancangan dari salah satu desainer yang unjuk gigi di New York Fashion Week 2024, yakni Ghea Panggabean. Pada momen Rosan Roeslani itu juga tampak memberikan sebuah bucket bunga penghargaan kepada para desainer Tanah Air yang hadir dan kembali memamerkan karya mereka masing-masing.

Salah satunya, yakni kepada Executive Chairwoman of MNC Group sekaligus desainer Livette, Liliana Tanoesoedibjo. Ayu Rosan mengungkap, ia pribadi bangga melihat karya-karya rancangan desainer Indonesia bisa tampil di kancah mancanegara.

“Kami di sini sangat bangga akan budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia tentunya ingin mempromosikan segala bentuk, fashion, budaya kita, tarian, sampai makanan, kita ingin mempromosikan lebih ke dunia internasional,” ujar Ayu Rosan, saat diwawancara usai acara.

“Dan yang paling menarik adalah ada beberapa spouse ambassador yang berjalan memakai baju dari desainer-desainer kita tentunya dengan berkebaya dan berwastra nusantara,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ayu mengungkapkan, meski royal gala night itu menjadi acara terakhirnya sebagai istri seorang diplomat, namun ia memastikan akan terus mengharumkan nama bangsa lewat fashion.

BACA JUGA: Livette by Liliana Tanoesoedibjo dan AMERO Jewellery Tampil di Kedubes Indonesia Washington DC

“Memajukan Indonesia bisa dari segala bidang, salah satunya di sini, kebetulan fashion juga bisa membawa ke diplomasi juga. Jadi saya berharap tentunya kita lebih memajukan produk lokal kita, UMKM kita dalam wastra, dalam dunia fashion,” tutur Ayu lagi.

BACA JUGA:

(Foto: Dok MNC Media)

“Siapapun yang nantinya akan menggantikan, saya berharap masih berlanjut, kita semuanya bisa dengan apa saja kita mempromosikan Indonesia,” sambungnya.