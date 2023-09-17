Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Potret Momen Livette by Liliana Tanoesoedibjo Tampil di Indonesia Royal Gala Night

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |19:00 WIB
4 Potret Momen Livette by Liliana Tanoesoedibjo Tampil di Indonesia Royal Gala Night
Livette by Liliana Tanoesoedibjo di Indonesia Royal Gala Night, (Foto: Dok Istimewa)
PERHELATAN Indonesia Royal Gala Night di Kedubes RI, Washington DC, Amerika Serikat yang digelar pada 15 September 2023 akhirnya sukses digelar.

Livette by Liliana Tanoesoedibjo menjadi salah satu jenama fesyen yang hadir di momen penting tersebut. Lantas, seperti apa kemeriahan acara Indonesia Royal Gala Night tersebut? Berikut beberapa potretnya, seperti dihimpun dari berbagai sumber, Minggu (17/9/2023)

1.Dihadiri langsung oleh istri Dubes Indonesia untuk AS: istri Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Ayu Rosan turut hadir. Ia tampak tampil cantik dalam balutan baju adat tanah kelahirannya, Bali. Istri Rosan Roeslani itu juga tampak memberikan sebuah bucket bunga penghargaan kepada para desainer Tanah Air yang hadir, salah satunya, Executive Chairwoman of MNC Group sekaligus desainer Livette, Liliana Tanoesoedibjo.

(Foto: Dok Istimewa) 

“Kami di sini sangat bangga akan budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia tentunya ingin mempromosikan segala bentuk, fashion, budaya kita, tarian, sampai makanan, kita ingin mempromosikan lebih ke dunia internasional,” ujar Ayu Rosan, saat diwawancara usai acara.

“Paling menarik adalah ada beberapa spouse ambassador yang berjalan memakai baju dari desainer-desainer kita tentunya dengan berkebaya dan berwastra Nusantara,” sambungnya.

2. Koleksi Livette: Pada malam royal gala night tersebut, Livette tampak menampilkan beberapa koleksi nan elegan. Mulai dari dress off shoulder berwarna putih, maxi dress hitam detail pleats yang berpadu dengan outer putih panjang dari tenun bertekstur bulu.

(Foto: Dok Istimewa)

Lalu, ada juga dress halterneck dengan perpaduan warna hitam dan putih dan tetap menampilkan bahan tenun yang khas, hingga dress dengan detail cutting asimetri serta tabrak motif yang tampak atraktif.

“Livette akan ada tampil juga di sini dan itu suatu kebanggaan juga ya. Kita bisa membawakan sesuatu karya yang baik untuk ditampilkan. Ini koleksi Spring/Summer 2024. Jadi pakai dari tenun bulu,” ujar Executive Chairwoman of MNC Group sekaligus desainer Livette, Liliana Tanoesoedibjo.

