HOME WOMEN FASHION

Livette by Liliana Tanoesoedibjo dan AMERO Jewellery Tampil di Kedubes Indonesia Washington DC

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |16:57 WIB
Livette by Liliana Tanoesoedibjo dan AMERO Jewellery Tampil di Kedubes Indonesia Washington DC
Livette x Amero Jewellery di Kedubesan Indonesia di Washington DC, (Foto: Instagram @livette.official)
JENAMA fesyen Livette by Liliana Tanoesoedibjo dan brand perhiasa asal Indonesia, AMERO Jewellery kembali sukses berkolaborasi memamerkan karya mereka di momen Indonesia Royal Gala Night di Kedubes RI, Washington DC, Amerika Serikat.

Acara yang digelar pada 15 September 2023 waktu setempat ini juga dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Roeslani dan sang istri, Ayu Rosan serta beberapa designer lain yang juga tampil pada New York Fashion Week.

Momen tersebut dilakukan setelah mereka sukses unjuk gigi lewat beberapa karyanya masing-masing di ajang salah satu pekan mode terbesar di dunia, New York Fashion Week, Spring Summer 2024, dalam show Indonesia Now.

Pada momen royal gala night tersebut, Executive Chairwoman of MNC Group sekaligus desainer Livette, Liliana Tanoesoedibjo kembali mengungkapkan rasa bangganya karena bisa kembali menampilkan karyanya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, D.C, Amerika Serikat.

(Foto: Instagram @livette.official) 

“Perasaannya pasti seneng sekali, puji syukur karena semuanya waktu kemarin di New York Fashion Week juga lancar semua dan hari ini kita ada gala dinner,” ujar Liliana Tanoesoedibjo, saat diwawancara sebelum Gala Dinner.

(Foto: YT HighEnd Magazine)

 BACA JUGA:

“Dan Livette akan ada tampil juga di sini dan itu suatu kebanggaan juga ya. Kita bisa membawakan sesuatu karya yang baik untuk ditampilkan,” imbuhnya.

