Susul Pratama Arhan ke Jepang, Azizah Salsha Pakai Jaket Rp43 Juta

NAMA Azizah Salsha kini semakin meroket setelah resmi menjadi istri dari pesepak bola muda dan anggota timnas Indonesia, Pratama Arhan.

Kini, Azizah atau akrab disapa Zize selalu jadi sorotan di sosial media. Salah satunya yang mencuri perhatian ialah gaya fashion Azizah yang modis dan kekinian. Tak hanya edgy, Zize kerap tampil dengan mengenakan barang-barang branded.

Salah satunya jaket yang dipakai Azizah saat di bandara, hendak menyusul sang suami ke Jepang. Sahabat Fujianti Utami itu mengenakan jaket dari rumah mode mewah, Balmain Paris seri Logo Patch Bomber.

Dikutip dari akun Instagram, @arhanazizah.wearing, Minggu (17/9/2023) jaket dari brand mewah itu dijual seharga USD2825 atau kurang lebih Rp43 juta per piece.

(Foto: Instagram @arhanazizah.wearing)

Selain jaket, dara berusia 20 tahun tersebut juga kedapatan mengenakan kaus simpel tapi mahal, salah satunya yakni T-shirt keluaran Loewe yang dibanderol kurang lebih seharga Rp9,7 juta.