7 Rekomendasi Kue Bulan untuk Keluarga saat Mooncake Festival, Wajib Dicoba!

Jakarta, Okezone - Mooncake Festival atau Festival Kue Bulan ramai diperingati setiap tahunnya. Bahkan, menjadi perayaan terbesar kedua bagi warga Tiongkok setelah Tahun Baru Imlek lho.

Selain di China, festival ini juga dirayakan orang-orang keturunan Tiongkok di Indonesia. Perayaan yang jatuh pada 29 September mendatang, digunakan sebagai momen berkesan untuk berkumpul bersama keluarga tercinta, serta menikmati camilan ini bersama-sama.

Kue bulan dalam bahasa Mandarin dikenal dengan Tiong Ciu Pia. Tiong berarti tengah, Ciu artinya musim gugur, dan Pia merujuk pada nama jenis kue yang berbentuk bulan dengan isian di dalamnya.

Kudapan ini menjadi pilihan utama sebagai makanan lezat untuk disajikan. Memiliki isian dengan varian rasa manis atau gurih. Biasanya disantap dengan pahitnya teh, untuk menyeimbangkan kedua varian rasa tersebut. Hmmmm nikmat!

Mengingat pentingnya keberadaan Kue Bulan yang berbentuk bulat, dan merepresentasikan keutuhan dan kesempurnaan, ada baiknya kamu membeli atau membuat sendiri di rumah ya. Rasanya yang lezat sangat cocok diberikan sebagai hadiah pada saat pertemuan dan makan malam keluarga.

Ada beberapa varian kue yang berkaitan erat dengan Festival Kue Bulan, dan sudah menjadi tradisi selama bertahun-tahun. Nah, berikut 7 rekomendasi kue bulan agar festival ini makin meriah di tengah keluarga tercinta.

1. Kulit Salju

Kue bulan kulit salju atau snow skin awalnya berasal dari Hong Kong dan populer di Tiongkok. Varian ini tidak dipanggang, karena bagian kulitnya hanya terbuat dari beras yang didinginkan sehingga tampak seputih salju.