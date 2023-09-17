Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

7 Rekomendasi Kue Bulan untuk Keluarga saat Mooncake Festival, Wajib Dicoba!

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |14:50 WIB
7 Rekomendasi Kue Bulan untuk Keluarga saat <i>Mooncake Festival</i>, Wajib Dicoba!
Kue Bulan menjadi hidangan wajib untuk keluarga saat Mooncake Festival (Foto: Dok topntp26Freepik)
A
A
A

Jakarta, Okezone - Mooncake Festival atau Festival Kue Bulan ramai diperingati setiap tahunnya. Bahkan, menjadi perayaan terbesar kedua bagi warga Tiongkok setelah Tahun Baru Imlek lho.

Selain di China, festival ini juga dirayakan orang-orang keturunan Tiongkok di Indonesia. Perayaan yang jatuh pada 29 September mendatang, digunakan sebagai momen berkesan untuk berkumpul bersama keluarga tercinta, serta menikmati camilan ini bersama-sama.

Kue bulan dalam bahasa Mandarin dikenal dengan Tiong Ciu Pia. Tiong berarti tengah, Ciu artinya musim gugur, dan Pia merujuk pada nama jenis kue yang berbentuk bulan dengan isian di dalamnya.

Kudapan ini menjadi pilihan utama sebagai makanan lezat untuk disajikan. Memiliki isian dengan varian rasa manis atau gurih. Biasanya disantap dengan pahitnya teh, untuk menyeimbangkan kedua varian rasa tersebut. Hmmmm nikmat!

Mengingat pentingnya keberadaan Kue Bulan yang berbentuk bulat, dan merepresentasikan keutuhan dan kesempurnaan, ada baiknya kamu membeli atau membuat sendiri di rumah ya. Rasanya yang lezat sangat cocok diberikan sebagai hadiah pada saat pertemuan dan makan malam keluarga.

Ada beberapa varian kue yang berkaitan erat dengan Festival Kue Bulan, dan sudah menjadi tradisi selama bertahun-tahun. Nah, berikut 7 rekomendasi kue bulan agar festival ini makin meriah di tengah keluarga tercinta.

1. Kulit Salju

Kue bulan kulit salju atau snow skin awalnya berasal dari Hong Kong dan populer di Tiongkok. Varian ini tidak dipanggang, karena bagian kulitnya hanya terbuat dari beras yang didinginkan sehingga tampak seputih salju.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193009//bulog_gelar_doa_bersama_menyambut_tahun_baru_2026-RpsN_large.jpeg
BULOG Gelar Doa Bersama Menyambut Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/613/3193006//cahaya_hati_cahaya_indonesia-Ffsa_large.jpeg
AQUA Dukung Kenyamanan Jamaah dalam Acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193003//direktur_utama_bri_hery_gunardi-Cn3H_large.jpg
Sambut 2026, Direktur Utama BRI Optimis pada Transformasi dan Strategi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192928//pgn_apresiasi_bph_migas_2025-SNbM_large.jpeg
Sedia Energi untuk Negeri, PGN Boyong Apresiasi BPH Migas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192883//grab_indonesia-B6qu_large.jpeg
Grab Indonesia 2025: Ketika Platform Digital Jadi Bantalan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192868//dirut_bri_hery_gunardi-j4nk_large.jpeg
Impresif! Ini Sederet Capaian BRI dan Kontribusi untuk Negeri Sepanjang 2025
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement