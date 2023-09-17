Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Darurat Polusi Udara, Ini Rekomendasi Obat Tangani Penyakit Asma yang Tepat

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |14:39 WIB
Darurat Polusi Udara, Ini Rekomendasi Obat Tangani Penyakit Asma yang Tepat
Foto: Dok Freepik
A
A
A

Jakarta - Akhir-akhir ini udara di sekitar kita serasa tidak mengenakkan. Selain panas, udara juga dipenuhi dengan debu. Kualitas udara yang demikian tentu sangat mengkhawatirkan kita.

Lantaran udara yang penuh polutan dapat berpengaruh pada kesehatan. Utamanya bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti ISPA hingga asma.

Seperti yang diketahui, asma bisa menyerang paru-paru dan menyebabkan peradangan, bahkan sampai terjadi penyempitan pada saluran pernapasan. Akibatnya, penderita kerap mengalami gejala sesak hingga kesulitan bernafas.

Tak heran, jika tidak ditangani dengan baik, gejala asma dapat memburuk bahkan menyebabkan komplikasi hingga kematian.

Untuk meredakan asma, ada sejumlah obat-obatan yang bisa dijumpai di toko obat atau apotek. Obat asma yang umum beredar di pasaran adalah berupa inhaler, sirup, hingga tablet.

Berikut beberapa rekomendasi merk obat asma yang tentunya disesuaikan dengan resep dokter.

      
