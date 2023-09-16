3 Potret Nathalie Holscher Pamer Rambut Berponi, Makin Berani setelah Lepas Hijab

NATAHALIE Holscher memang menjadi sorotan publik setelah memutuskan untuk melepas hijabnya. Kehidupannya pun langsung jadi buah bibir, terutama gaya outfitnya yang makin berani menunjukkan pakaian terbuka.

Baru-baru ini, ibu satu anak itu memamerkan penampilan terbarunya dengan rambut berponi. Dia mengunggah foto selfie dengan parasnya yang menawan.

"Poni baru," tulis Nathalie seperti dikutip dari Instagram @nathalieholscher. Penasaran seperti apa potret terbaru Nathalie Holscher dengan tampilan barunya yang berponi? Berikut rangkumannya.

Pose duck face

Potret selfie Nathalie Holscher saat memamerkan tampilan rambut berponinya. Di foto itu dia memakai kaus lengan panjang dipadukan dengan shoulder bag putih. Nathalie juga memakai aksesori kalung dengan liontin pearl.

Di foto ini, Nathalie nampak menggemaskan dengan menunjukkan wajah duck face. Parasnya bak ABG.

"Jadi kayak anak SMA bun, muda banget," kata @tiyoo***

"Ngalahin banget ABG bun," tambah @devia***

"Keliatan lebih muda bun kalau diponi," sambung @mellzn***

Senyum centil

Masih dengan gaya foto selfienya, Nathalie nampak menunjukkan senyum centil di foto ini. Untuk tampilan riasan wajahnya sendiri dia menggunakan warna nude sementara lipstiknya warna pink yang membuat dia terlihat lebih fresh.