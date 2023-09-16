Advertisement
HOME WOMEN LIFE

GPIB Gelar Deklarasi Gereja Ramah Anak, Siap Tingkatkan Fasilitas dan Literasi Digital

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |21:53 WIB
GPIB Gelar Deklarasi Gereja Ramah Anak, Siap Tingkatkan Fasilitas dan Literasi Digital
Jacklevyn memberikan penjelasan terkait literasi digital. (Foto: MPI/Annastasya Rizqa)
A
A
A

GEREJA Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) sukses menggelar Deklarasi Gereja Ramah Anak Literasi Digital. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu, (16/9/2023) di GPIB Jemaat Paulus di Jakarta Pusat.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan pelayanan terbaik secara menyeluruh khususnya pada anak-anak. Pasalnya, anak-anak bisa menjadi andalan dalam kepengurusan Gereja di masa depan.

Hal itu diungkap oleh Drs. Paulus Kariso Rumambu, M.Si selaku Ketua Umum Majelis Sinode XXI GPIB. Dia mengatakan anak-anak perlu diberikan fasilitas dan dibina untuk bisa melanjutkan kepemimpinan Gereja.

“Sudah waktunya memang terutama kami GPIB untuk memberdayakan anak-anak yang nanti menurut demografi untuk 100 tahunnya Indonesia dan GPIB bisa dipimpin oleh mereka,” tutur Jave dalam Deklarasi Gereja Ramah Anak Literasi Digital di di GPIB Jemaat Paulus di Jakarta Pusat, Sabtu (16/9/2023).

Paulus Kariso Rumambu

Menurut Paulus, hal ini bisa dimulai dengan memberikan pelayanan yang selayaknya untuk anak-anak di Gereja. Mulai dari memberikan fasilitas dan kegiatan yang maksimal agar anak-anak bisa lebih aktif dan bisa mengembangkan potensi mereka dan menjadi masa depan untuk Gereja yang lebih baik.

“Anak-anak sangat berharap agar mereka diperhatikan lebih dari yang sebelumnya. Mereka ingin difasilitasi kegiatan mereka. Tidak hanya membangun gedung Gerejanya, tetapi juga dengan ruangan-ruangan yang kondusif agar mereka bisa dibina secara maksimal,” tutur Paulus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
