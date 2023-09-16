Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Inul Daratista Ngaku Bahagia Miliki Suami seperti Adam Suseno, Unggah Postingan di Instagram

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |21:25 WIB
Inul Daratista Ngaku Bahagia Miliki Suami seperti Adam Suseno, Unggah Postingan di Instagram
Adam Suseno dan Inul Daratista. (Foto: Instagram @inul.d)
PEDANGDUT Inul Daratista mengungkapkan rasa bahagia sekaligus haru karena bisa miliki suami seperti Adam Suseno. Penyanyi berusia 44 tahun itu tidak pernah menyangka bahwa pernikahan yang dijalani mulai dari nol itu bisa langgeng bahkan sukses hingga saat ini.

Lewat akun Instagram pribadinya, Inul menceritakan awal mula menjalin hubungan, dalam susah dan senang, dalam sehat dan sakit tetap dia pertahankan demi satu sama lain.

“Merintis karier dr nol tdk punya apa-apa, bahkan baju nyanyi pun bisa satu minggu gak ganti (cuci-pake) sampe bisa beli kain kiloan yang bisa jadi tiga setel baju yang kata orang kayak telanjang (lebay)! Padahal kayak baju senam aja, irit!!,” tulis Inul, dikutip dalam Instagram miliknya @inul.d, Sabtu (16/9/2023).

Adam dan Inul

Semua itu Inul lakukan semata-mata karena keterbatasan ekonomi, ditambah honor manggungnya yang saat itu masih jauh dari kata cukup. Selain itu, aia juga mengungkapkan perjuangannya saat menjalankan profesi nyanyi nya dari panggung ke panggung, bahkan lintas kota demi mendapatkan uang.

“Nyanyi dari pagi sampe subuh, perjalanan dari Banyuwangi – Pati Jawa Tengah – Malang Surabaya – Madura lintas kota sudah kujelajahi semua,” tulis Inul.

Tidak sedikit dari perjuangannya itu hingga membuat suaminya, Adam Suseno, sempat menjalani operasi akibat terlalu sering begadang, sehingga membuat kornea matanya terdapat selaput seperti orang buta.

“Banyakan kena angin malam, lelah, menemani aku show,” tulis Inul.

