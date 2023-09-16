Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Ini Dianggap Pelit, Ketat Banget Soal Uang

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |15:00 WIB
4 Zodiak Ini Dianggap Pelit, Ketat Banget Soal Uang
Zodiak dianggap pelit, (Foto: Freepik)
A
A
A

TAK semua orang royal dalam mengeluarkan uang yang ia miliki, tak sedikit orang yang begitu ketat dalam mengelola keuangan alias finansial pribadinya.

Bahkan untuk memikirkan masa depan, membuat sejumlah orang lebih berhati-hati dengan masalah keuangannya. Sehingga secara langsung atau tidak, membuat dirinya terlihat atau dianggap seolah pelit di mata orang lain.

Nah, berdasarkan astrologi ada beberapa zodiak yang pelit dan sangat berhati-hati dalam mengelola keuangan, berikut paparan singkatnya, diwarta dari Yourtango, Minggu (17/9/2023)

1. Taurus: Para Taurus terkadang dianggap pelit, terkadang super hemat. Saat harus mengeluarkan uang, para Taurus benar-benar mempertimbangkannya. Begitu memperhatikan finansialnya, terkadang sampai sulit untuk bersenang-senang bersama orang-orang Taurus.

2. Gemini: Para Gemini tahu bersenang-senang itu membutuhkan uang, maka karena itu orang-orang Gemini pintar dalam mengelola keuangannya, mampu berhemat dan menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang penting dalam hidupnya.

Halaman:
1 2
      
