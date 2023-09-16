Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Nia Ramadhani Cosplay Wonder Woman, Pamer Body Goals dengan Celana Ketat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |00:34 WIB
Potret Nia Ramadhani Cosplay Wonder Woman, Pamer Body Goals dengan Celana Ketat
Nia Ramadhani. (Foto: Instagram)
A
A
A

NIA Ramadhani terlihat menghadiri acara ulang tahun sahabatnya, Ayu Dewi. Dalam acara tersebut, dia pun menggunakan kostum Wonder Woman yang sedikit dimodifikasi.

Memang, Nia seakan tidak pernah gagal membuat orang kagum. Dia selalu tampil stylish dalam berbagai kesempatan. Tak jarang penampilannya menjadi perbincangan netizen di media sosial.

Nia Ramadhani

"Untuk ulang tahun si Maleficent baik @mrsayudewi Aku pakai kostum, yang aku pun kurang yakin, aku ini Wonder Woman atau Captain America ya?," tulis Nia seperti dikutip dari Instagram @ramadhaniabakrie.

Dalam foto itu, Nia tampil kece memakai korset warna biru dengan hiasan motif bintang di bagian tengahnya. Hanya saja, berbeda dengan Wonder Women yang menggunakan rok pendek, dia memilih untuk memadukan dengan celana slim warna silver dan high heels warna merah.

Nia Ramadhani

Ibu tiga anak itu juga memakai headband dan kalung dengan gambar bintang ala Wonder Women. Sementara itu, tampilan rambutnya dikuncir dan dia menyisahkan poni samping. Nia pose bertolak pinggang sambil memalingkan wajahnya, body goalsnya nampak terlihat.

Pada foto selanjutnya, dia selfie dengan Ayu Dewi yang cosplay jadi Maleficent. Di foto ini Nia tidak menggunakan makeup tebal dan hanya memoleskan lipstik warna nude pada penampilannya. Sementara Ayu Dewi terlihat memakai makeup tebal dengan lipstik warna bold.

Halaman:
1 2
      
