Kisah Igor Saykoji Jalani Diet Ketat, Berawal dari Dijebak sang Istri

IGNATIUS Rosoinaya Penyami alias Igor Saykoji mengaku sempat dijebak sang istri, Tessy Penyami untuk menjalani diet ketat. Seiring berjalannya waktu, Igor pun akhirnya memahami pentingnya menjaga pola hidup sehat.

Sebelumnya, Igor bahkan tak ingin lagi naik timbangan untuk mengetahui berat badannya. Dia seolah sudah putus harapan karena berat badannya saat itu mencapai 140 kilogram.

"Sebetulnya memang udah nggak mau (diet) karena memang kalau orang yang badannya udah obesitas tinggi, jujur aja deh kita banyak beban walaupun nggak kelihatan," kata Igor Saykoji saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Igor menilai, orang berbadan gemuk tak melulu bahagia dalam menjalani kehidupannya.

"Keliatannya orang yang badannya gede itu happy-happy aja karena keliatannya ceria. Tapi memang banyak tekanan disitu," ucapnya.

"Waktu itu nggak pengen naik timbangan, tahu bahwa ini perlu dibenerin tapi nggak berani," tutur Igor Saykoji.

Pelantun Online ini kemudian menceritakan awal dirinya memulai diet ketat. Saat itu, dia diajak sang istri untuk konsultasi ke dokter gizi guna mengetahui kesehatan fisiknya.

"Prosesnya dijebak istri ke dokter gizi. Sebetulnya yang rajin ke dokter gizi itu istri, setelah jalan sebulan, kemudian dijebak ke dokter gizi. Disuruh nemenin awalnya eh ternyata disana udah di daftarin," tutur Igor

"Sampai sana langsung dibongkar semuanya, kebiasaannya, berat badannya berapa, jadi akhirnya tahu. Yaudah karena udah kepalang basah terus disuruh ikutin program diet," kata dia.

Namun, Igor mengaku sempat takut menemui dokter gizi yang menanganinya itu. Dia khawatir sang dokter malah mengintrogasi terkait permasalahan hidup sehingga dirinya mengalami obesitas.