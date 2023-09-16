4 Fakta Mie Goreng Kotak Viral dan Bikin Nostalgia

PARA netizen harus mengakui fakta mie goreng kotak viral yang kini sedang wara-wiri di konten sosial media, sangat terhubung dengan mayoritas masyarakat Indonesia sebagai penggemar mie goreng.

Media sosial Twitter dan Tiktok kini sedang diramaikan kehadiran tren mie goreng kotak. Viralnya bentuk kotak yang sempurna dari menu makanan mie goreng tersebut sukses mencuri perhatian warganet Tanah Air.

Lantas apa pemicu utama viralnya dari sebuah tren mie goreng kotak tersebut? Simak faktanya melalui informasi satu ini.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Sabtu (16/9/2023) terkait 4 fakta mie goreng berbentuk kota yang viral.

1. Makanan Populer Anak

Fakta pertama di balik populernya tren Indomie viral dikarenakan sangat populer di kalangan anak sekolah. Bagaimana tidak, selain mudah dibuat mie goreng juga memiliki rasa yang nikmat. Sehingga wajar bila disukai oleh mayoritas anak kecil.

2. Bukti Nostalgia

Fakta mie goreng kotak menjadi viral di media sosial Twitter dan Tiktok tanah air karena merupakan bukti nostalgia, terlebih bagi generasi tahun 1990 sampai 2000 an. Menu yang satu ini memang sangat familiar karena sering dijadikan sebagai bekal makanan. Alhasil mie instan yang sudah matang bisa menyatu dengan wadah hingga berbentuk kotak.