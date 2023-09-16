Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Fakta Mie Goreng Kotak Viral dan Bikin Nostalgia

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |08:15 WIB
4 Fakta Mie Goreng Kotak Viral dan Bikin Nostalgia
Ilustrasi untuk tren mie goreng kotak bekal (Foto: Akun Tiktok Hufflejin)
A
A
A

PARA netizen harus mengakui fakta mie goreng kotak viral yang kini sedang wara-wiri di konten sosial media, sangat terhubung dengan mayoritas masyarakat Indonesia sebagai penggemar mie goreng.

Media sosial Twitter dan Tiktok kini sedang diramaikan kehadiran tren mie goreng kotak. Viralnya bentuk kotak yang sempurna dari menu makanan mie goreng tersebut sukses mencuri perhatian warganet Tanah Air.

Lantas apa pemicu utama viralnya dari sebuah tren mie goreng kotak tersebut? Simak faktanya melalui informasi satu ini.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Sabtu (16/9/2023) terkait 4 fakta mie goreng berbentuk kota yang viral.

1. Makanan Populer Anak

Fakta pertama di balik populernya tren Indomie viral dikarenakan sangat populer di kalangan anak sekolah. Bagaimana tidak, selain mudah dibuat mie goreng juga memiliki rasa yang nikmat. Sehingga wajar bila disukai oleh mayoritas anak kecil.

2. Bukti Nostalgia

Fakta mie goreng kotak menjadi viral di media sosial Twitter dan Tiktok tanah air karena merupakan bukti nostalgia, terlebih bagi generasi tahun 1990 sampai 2000 an. Menu yang satu ini memang sangat familiar karena sering dijadikan sebagai bekal makanan. Alhasil mie instan yang sudah matang bisa menyatu dengan wadah hingga berbentuk kotak. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement