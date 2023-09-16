Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apakah Terong Menyebabkan Asam Urat?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |07:56 WIB
Apakah Terong Menyebabkan Asam Urat?
Ilustrasi untuk efek makan terong bagi asam urat (Foto: Watchfit)
A
A
A

MASIH banyak masyarakat yang penasaran apakah terong menyebabkan asam urat? Penyakit yang dalam dunia medis disebut sebagai gout ini merupakan sebuah gangguan peradangan dan pembengkakan pada sendi.

Asam urat sejatinya merupakan sebuah senyawa yang diproduksi tubuh untuk mengurai purin. Namun terkadang jumlah asam urat dalam tubuh terlalu banyak sehingga menumpuk dan membentuk kristal tajam.

Salah satu faktor yang menyebabkan kadar asam urat menumpuk adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu, penderita asam urat biasanya dilarang makan makanan tertentu, salah satunya terong.

Namun, benarkah terong menyebabkan asam urat? Anggapan bahwa terong bisa menyebabkan asam urat adalah karena sayuran ini memiliki kandungan solanin yang diduga bisa memperparah nyeri dan peradangan sendi.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (16/9/2023), anggapan tersebut rupanya tidak memiliki bukti secara ilmiah. Mengutip dari Healthline, makanan yang dapat meningkatkan asam urat adalah yang memiliki kandungan purin tinggi, seperti makanan laut, jeroan, daging merah, dan juga bir.

Beberapa sayur-sayuran juga memiliki kandungan purin tinggi, seperti kacang-kacangan terutama kacang kedelai, kacang hijau, dan juga kacang tanah. Namun, sayur-sayuran lain seperti terong, kentang, jamur, dan beberapa sayuran berdaun lainnya tidak terbukti menyebabkan peningkatan asam urat pada tubuh.

Sementara itu, mengutip dari Medical News Today sayur terong memiliki sejumlah manfaat yang baik bagi tubuh. Lantas, apa saja manfaatnya?

Halaman:
1 2
      
