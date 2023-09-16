Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Rafael Struick Striker Timnas U-23 Pamer Tubuh Berotot, Bikin Perempuan Klepek-Klepek

Pradita Ananda , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |02:28 WIB
Potret Rafael Struick Striker Timnas U-23 Pamer Tubuh Berotot, Bikin Perempuan Klepek-Klepek
Potret Rafael Struick, (Foto: Instagram @rafaelstruick)
A
A
A

TIMNAS Sepak bola Indonesia U-23 berhasil mencatatkan sejarah baru dengan masuk Piala Asia 2024. Tidak pelak, para pemain Garuda Muda tersebut mendapat sorotan banyak orang, termasuk netizen.

Nah, salah satu yang menjadi sorotan adalah Rafael Struick, meskipun tidak mencetak gol saat Indonesia mencetak kemenangan melawan Turkmenistan tapi penyerang andalan timnas ini diketahui tengah jadi idola banyak gadis muda.

Tak hanya andal mengocek bola di lapangan, tapi Rafael juga dianugerahi tampilan visual di atas rata-rata berkat darah campuran Indonesia dan Belanda yang mengalir di tubuhnya.

Rafael Struick

Dilansir dari akun Instagram @rafaelstruick, layaknya orang blasteran alias berdarah campuran pada umumnya, fitur wajah Rafael tak hanya tampan tapi juga khas. Dia memiliki hidung mancung dan juga tajam khas orang Eropa.

Selain itu, dia pun memiliki tubuh slim fit berotot. Salah satunya lewat foto ini, sedang liburan santai menikmati air terjun di Bali, Rafael santai memamerkan tubuhnya bertelanjang dada sambil berenang.

Baca Selengkapnya: 5 Potret Rafael Struick, Atlet Timnas Indonesia Blasteran Belanda yang Jadi Idola

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
