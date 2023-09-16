Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Terbaru Siskaeee, Mampir ke Mini Market Pakai Kostum Spiderwomen

Rayfi Azahra , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |01:35 WIB
Potret Terbaru Siskaeee, Mampir ke Mini Market Pakai Kostum Spiderwomen
Siskaeee. (Foto: Instagram)
PENGGEREBEGKAN rumah produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan berbuntut panjanrumah produksi di kawasan Jakarta Selatan. Pasalnya, ada beberapa artis, model, hingga selebgram yang menjadi pemeran film porno tersebut.

Nah, salah satu nama yang masuk dalam jajaran pemeran film porno tersebut adalah Siskaeee. Siskaeee dan 15 pemeran lainnya pun diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya hari ini. Namun, seluruh pemeran film porno itu mangkir dari panggilan polisi.

Ini bukan kali pertama perempuan bernama Fransiska Candra Novitasari berurusan dengan hukum terkait konten syurnya. Dia pun pernah dipenjara, lantaran mengunggah video porno buatannya sendiri.

Rebecca Kloper

Memang, selain merilis film semi, belakangan dia juga kerap diundang ke berbagai acara dan podcast. Ternyata, penampilannya gak melulu hampir terbuka lho! Walau jarang, ada kalanya Siskaeee tampil dengan pakaian sopan.

Nah, salah satunya adalah seperti di foto ini, Siska mengenakan costum spiderman atau lebih tepatnya Spiderwomen ya ke sebuah minimarket. Dilansir dari Instagram @vip_siskaeeenya3, Siska berpose dengan jari V sambil menunjukkan body goals sambil menoleh ke kamera.

Baca Selengkapnya: 4 Potret Terbaru Siskaeee yang Ketahuan Main di Film Porno Kramat Tunggak

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
