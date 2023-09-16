Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Beredar Video Syur Jilid 2, Rebecca Klopper Pamer Foto Pelukan Mesra dengan Fadly Faisal

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |00:47 WIB
Beredar Video Syur Jilid 2, Rebecca Klopper Pamer Foto Pelukan Mesra dengan Fadly Faisal
Rebecca Klopper. (Foto: Instagram)
A
A
A

REBECCA Klopper kembali menjadi korban video syur jilid 2. Kali ini, beredar video mirip Becca berdurasi 11 menit dan 4 menit yang diunggah di internet.

Video ini pun tentu saja lebih ramai dibicarakan dibandingkan skandal video syur sebelumnya sepanjang 47 detik. Rupanya, peredaran video ini sudah dimulai sejak akhir Agustus 2023.

Tapi, kali ini dia tampak santai menanggapinya. Di unggahan insta storynya, Rebecca tampak asik memasak aneka kue. Selain itu, Rebecca juga asik menghabiskan waktu bersama kekasihnya Fadly Faisal.

Rebecca Kloper

Berikut potret Rebecca Klopper dalam akun instagramnya @rklopper saat berpelukan mesra dengan Fadly Faisal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/33/3044383/rebecca_klopper-oFN2_large.jpg
Rebecca Klopper Kunjungi Jennifer Coppen di Bali, Tulis Pesan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/33/3036626/rebecca_klopper-hoJt_large.jpg
Sebut Penyebar Video Dali Wassink Pansos, Rebecca Klopper: Aku Menyakiti Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/33/3036568/rebecca_klopper_minta_maaf_usai_tuduh_penolong_dali_wassink_pansos-FvBq_large.jpg
Rebecca Klopper Minta Maaf usai Tuduh Penolong Dali Wassink Pansos: Aku Asbun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/612/2999479/5-potret-rebecca-klopper-tampil-berhijab-saat-umrah-SEHrK0wAOb.jpg
5 Potret Rebecca Klopper Tampil Berhijab saat Umrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/612/2958782/5-potret-rebecca-klopper-berjilbab-di-kajian-ustadz-hanan-attaki-o0Rl9ogJRy.jpg
5 Potret Rebecca Klopper Berjilbab di Kajian Ustadz Hanan Attaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/612/2955673/potret-rebecca-klopper-berhijab-ikut-kajian-bareng-syifa-hadju-qAO3PQfZ4S.jpg
Potret Rebecca Klopper Berhijab, Ikut Kajian Ustadz Hanan Attaki Bareng Syifa Hadju
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement