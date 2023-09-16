Beredar Video Syur Jilid 2, Rebecca Klopper Pamer Foto Pelukan Mesra dengan Fadly Faisal

REBECCA Klopper kembali menjadi korban video syur jilid 2. Kali ini, beredar video mirip Becca berdurasi 11 menit dan 4 menit yang diunggah di internet.

Video ini pun tentu saja lebih ramai dibicarakan dibandingkan skandal video syur sebelumnya sepanjang 47 detik. Rupanya, peredaran video ini sudah dimulai sejak akhir Agustus 2023.

Tapi, kali ini dia tampak santai menanggapinya. Di unggahan insta storynya, Rebecca tampak asik memasak aneka kue. Selain itu, Rebecca juga asik menghabiskan waktu bersama kekasihnya Fadly Faisal.

Berikut potret Rebecca Klopper dalam akun instagramnya @rklopper saat berpelukan mesra dengan Fadly Faisal.