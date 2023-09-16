Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cara Hilangkan Double Chin agar Miliki Dagu yang Ideal

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |11:15 WIB
Cara Hilangkan Double Chin agar Miliki Dagu yang Ideal
Cara menghilangkan double chin. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DAGU ganda atau double chin memiliki arti yang mendalam bagi masing-masing orang. Dagu jenis ini membuat seseorang tidak percaya diri karena sangat mengganggu penampilan.

Sebagai informasi dagu ganda terlihat ketika lapisan lemak menumpuk di bawah dagu. Namun, penting untuk diketahui jika dagu ganda ini tidak hanya disebabkan karena terlalu gemuk. Genetik pun berperan penting dalam memperlihatkan double chin.

Untuk itu, jika kamu ingin menghilangkan double chin saat ini sudah ada perawatan estetika yang dapat membantu menghilangkannya. Namun pada dasarnya double chin ini bisa dihilangkan secara gratis lho.

Caranya yakni dengan mengetahui beberapa penyebab double chin serta cara menghilangkannya secara alami seperti yang telah dirangkum oleh Pinkvilla, Sabtu (16/9/2023).

Double Chin

Penyebab dagu ganda atau double chin

1. Obesitas dan kenaikan berat badan

Saat lemak mulai menumpuk di daerah submental atau saku di bawah dagu, maka lipatan dagu ini akan jelas terlihat.

2. Genetika

Genetika memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana lemak didistribusikan ke seluruh tubuh. Kamu mungkin rentan memiliki dagu ganda jika orangtua memilikinya.

3. Umur

Seiring bertambahnya usia, kulit kehilangan elastisitas. Otot leher yang berada di daerah dagu mungkin menjadi lemah. Sehingga kulit jadi kendur dan dagu ganda mulai muncul.

4. Perubahan hormon

Kehamilan atau menopause dapat mengubah distribusi lemak ke seluruh tubuh, termasuk di bagian bawah dagu. Maka tidak heran jika perubahan hormon ini menyebabkan dagu ganda.

5. Postur tubuh yang buruk

Kurangnya olahraga dan postur tubuh yang buruk dapat secara progresif memperburuk otot leher dan dagu sehingga membentuk pada perkembangan dagu ganda.

Halaman:
1 2
      
